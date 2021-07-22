Что сегодня запрещает делать церковь верующему на праздник двух чудотворящих икон Богородицы

В этот день, 22 июля, ежегодно православные верующие отмечают празднование сразу двух великих чудотворных икон.
Колочская икона Божией Матери
Данная икона чудесным образом явилась обычному человеку, крестьянину по имени Лука. Случилось это в 1413 году рядом с Можайском. Считается, что это первый образ Богородицы, который явился очень близко по расположению к Москве. Самым первым чудом исцеления стало излечение парализованного сына крестьянина Луки, которое случилось сразу после того, как крестьянин принёс эту икону в дом. Икону приложили к тяжелобольному, после чего он очень быстро пошел на поправку и выздоровел.
Вести об этом очень быстро расползлась по округе, в результате чего толпы людей повалили к дому Луки с тем, чтобы получить исцеление и для себя. Из-за распространившийся чудесных новостей об иконе узнали в Москве. Луку пригласили в столицу, куда он и привёз эту чудотворную икону. Иконе поклонялись знатные люди и простые крестьяне, в итоге очень большое количество народу исцелилась от самых тяжелых заболеваний.
На месте обретения иконы Лука, после того как вернулся с ней к себе домой, возвел церковь которая была названа в честь Успения пресвятой богородицы. Крестьянин стал получать много денег и возгордился - он построил огромный дом и стал жить, загордившись и совершая плохие поступки. Однажды с ним случился несчастный случай, в результате которого он был тяжело ранен медведем. Лука быстро понял , что это расплата за грехи, отдал все свои накопления правившему тогда князю и попросил его распорядиться деньгами так, как он считает нужным.
На полученные деньги князь построил Можайский монастырь. Первым монахом в нём стал сам Лука. Он прожил в монастыре всю свою оставшуюся жизнь, раскаявшись в своих греховных поступках.
От этой редкой иконы осталось всего 2 списка - оригинал был утрачен неизвестным образом. Один список список иконы сегодня хранится в Успенском соборе Москвы. Второй хранится в восстановленном монастыре в Колоче. Известно, что в 1998 году он неожиданно для всех замироточил.
Кипрская икона
Кипрская икона явилась людям на Кипре , там где был похоронен Лазарь. Это произошло очень давно - еще в 392 году. На месте явления иконы был основан монастырь Ставруни, а лик Богородицы был помещен на его воротах. Однажды ради забавы человек выстрелил из лука стрелу в изображение Богородицы. Стрела угодила в колено Богородицы, откуда сразу потекла кровь. Стрелок испугался и хотел убежать, однако замертво упал.
Оригинал данной иконы тоже утрачен, к сожалению. Но один из его списков, очень почитаемый сегодня, до сих пор находится в селе Стромынь под Москвой. Откуда появился этот список - данных нет.
Чудотворным его признали после исцеления смертельно больной дочери местного жителя. Это случилось в 1841 году. Девушка отслужила дома молебен самостоятельно, после чего получила полное исцеление от своей тяжелой болезни.
После этого Кипрская икона исцелила ещё очень много тяжелобольных людей, особенно она славилась изречениями параличей. Кроме того считается, что она способна избавлять от эпидемий и приходить на помощь в любых самых трудных жизненных ситуациях.
Церковных запретов 22 июля день нет, поскольку празднование икон не относится к великим или двунадесятым праздникам православной церкви. Однако в честь уважения к Пресвятой Богородице, люди старались сегодня жить как можно более праведно.
Считалась, что сегодня строго нельзя ругаться, спорить, выяснять отношения . Не разрешалось отказывать в помощи никому из тех, кто о ней просит. Часто после службы нищим у храма обязательно подавали милостыню.