Водолазы Бердска ищут утонувших в реке Лебедь на Алтае отца и сына

В минувший вторник, 20 июля, на Алтае на реке Лебедь произошло ЧП. Там утонули двое мужчин – отец и сын. Все произошло около половины девятого вечера.
На поиски тел направились водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.
— Сегодня в 6 утра спасатели в составе четырех человек выехали на поиск тел погибших на Алтай и все еще находятся в пути, - сообщили в дежурной части.
Как стало известно, мужчины отправились на рыбалку и рыбачили с резиновой лодки. Но та опрокинулась. К сожалению, выбраться из воды они уже не смогли и погибли.
Сегодня, 22 июля, в 5:00 часов утра водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к поискам на участке, где перевернулась лодка, и вскоре обнаружили обоих утонувших. Тела переданы правоохранительным органам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.