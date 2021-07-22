Водолазы Бердска ищут утонувших в реке Лебедь на Алтае отца и сына
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водолазы Бердска ищут утонувших в реке Лебедь на Алтае отца и сына

11:47:547/22/2021Фото: pixabay
0

Мужчины рыбачили на резиновой лодке и погибли.

Спасатели Бердска ищут утонувших мужчин на Алтае

В минувший вторник, 20 июля, на Алтае на реке Лебедь произошло ЧП. Там утонули двое мужчин – отец и сын. Все произошло около половины девятого вечера.

На поиски тел направились водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.

— Сегодня в 6 утра спасатели в составе четырех человек выехали на поиск тел погибших на Алтай и все еще находятся в пути, - сообщили в дежурной части.

Как стало известно, мужчины отправились на рыбалку и рыбачили с резиновой лодки. Но та опрокинулась. К сожалению, выбраться из воды они уже не смогли и погибли.

Сегодня, 22 июля, в 5:00 часов утра водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к поискам на участке, где перевернулась лодка, и вскоре обнаружили обоих утонувших. Тела переданы правоохранительным органам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
бердские спасателиутонули отец с сыном. погибли люди
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кабина фуры придавила водителя после ДТП на трассе под Новосибирском
11:54:21 7/22/2021
Кабина фуры придавила водителя после ДТП на трассе под Новосибирском
БердскДырявую рампу для скейтеров разобрали в горпарке Бердска. Смотрите видео и фото
11:51:00 7/22/2021
Дырявую рампу для скейтеров разобрали в горпарке Бердска. Смотрите видео и фото
БердскВодолазы Бердска ищут утонувших в реке Лебедь на Алтае отца и сына
11:47:54 7/22/2021
Водолазы Бердска ищут утонувших в реке Лебедь на Алтае отца и сына
Сборную России по футболу может возглавить Штефан Кунц
11:25:49 7/22/2021
Сборную России по футболу может возглавить Штефан Кунц
Можно ли работать на огороде 22 июля в праздник двух православных икон Божией Матери?
11:20:02 7/22/2021
Можно ли работать на огороде 22 июля в праздник двух православных икон Божией Матери?
Футбольный клуб Эвертон отстранил футболиста после обвинения в сексуальных преступлениях против детей
11:06:05 7/22/2021
Футбольный клуб Эвертон отстранил футболиста после обвинения в сексуальных преступлениях против детей
Сбившая троих детей в Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова захотела в храм при СИЗО
11:00:15 7/22/2021
Сбившая троих детей в Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова захотела в храм при СИЗО
ФСБ запретила россиянам рассказывать сведения о стране иностранцам: Полный список "запрещенки"
10:56:58 7/22/2021
ФСБ запретила россиянам рассказывать сведения о стране иностранцам: Полный список "запрещенки"
БердскПриглашаем швей на работу в Бердске
10:56:53 7/22/2021
Приглашаем швей на работу в Бердске
Расстрелявший детей в гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев еще не признан невменяемым, заявил СК
10:48:29 7/22/2021
Расстрелявший детей в гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев еще не признан невменяемым, заявил СК