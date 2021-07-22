Кабина фуры придавила водителя после ДТП на трассе под Новосибирском
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Кабина фуры придавила водителя после ДТП на трассе под Новосибирском

11:54:217/22/2021Фото: АСТ-54
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Грузовик завалился на бок и придавил водителя.

Грузовик завалился на бок

Сегодня утром, 22 июля, серьезная авария случилась под Новосибирском. ДТП произошло в Мошковском районе. Там столкнулись «Тойота-Надиа» и грузовик «Хёндай». Из-за этого грузовик опрокинулся и водитель попал в больницу.

— В 06:05 водитель на грузовом автомобиле «Хёндай» двигался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. На 80-м километре трассы он совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Надиа», который стоял на правой обочине дороге. Из-за неисправности водитель выставил знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель грузовика получил перелом ноги и был доставлен в медицинское учреждение.

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