Министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова избили на отдыхе
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Министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова избили на отдыхе

12:22:537/22/2021Фото: Правительство Амурской области
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Он попал в больницу с переломами и сотрясением в одних плавках.

Министра избили прямо на отдыхе

В Амурской области глава Минцифры региона уехал и пансионата, где отдыхал, на скорой. Как стало известно, его сильно избили. Об этом сообщает Мэш.

Выяснилось, что все произошло 17 июля. Александр Курдюков вместе с женой и друзьями устроили вечеринку в «Берлоге». Они арендовали гриль-зону и несколько раз ее продлевали. А когда охранник около 9 вечера пошел на плановый обход, то нашел министра избитым и сразу же вызвал скорую. в карету его погрузили в одних плавках.

Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кто и за что избил министра.

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