Министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова избили на отдыхе

В Амурской области глава Минцифры региона уехал и пансионата, где отдыхал, на скорой. Как стало известно, его сильно избили. Об этом сообщает Мэш.
Выяснилось, что все произошло 17 июля. Александр Курдюков вместе с женой и друзьями устроили вечеринку в «Берлоге». Они арендовали гриль-зону и несколько раз ее продлевали. А когда охранник около 9 вечера пошел на плановый обход, то нашел министра избитым и сразу же вызвал скорую. в карету его погрузили в одних плавках.
Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кто и за что избил министра.