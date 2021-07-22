В Новосибирске снова заминировали детские сады

Сегодня, 22 июля, в Новосибирске, в детских садах снова произошло ЧП. В учреждения стали массово поступать сообщения о минировании. . Речь идет сразу о нескольких дошкольных учреждениях, детей и работников эвакуировали, сообщает пресс-служба правительства региона. На место выехали правоохранители и все экстренные службы. В настоящее время полицейский проверили уже больше половины детски садов, никаких взрывчатых веществ они не нашли.
Стражи порядка разыскивают авторов сообщений, из-за которых дети утром не смогли пойти в сады.