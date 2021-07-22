В Новосибирске снова заминировали детские сады
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В Новосибирске снова заминировали детские сады

12:33:177/22/2021Фото: pixabay
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Массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать рано утром.

Детские сады снова заминировали

Сегодня, 22 июля, в Новосибирске, в детских садах снова произошло ЧП. В учреждения стали массово поступать сообщения о минировании. . Речь идет сразу о нескольких дошкольных учреждениях, детей и работников эвакуировали, сообщает пресс-служба правительства региона. На место выехали правоохранители и все экстренные службы. В настоящее время полицейский проверили уже больше половины детски садов, никаких взрывчатых веществ они не нашли.

Стражи порядка разыскивают авторов сообщений, из-за которых дети утром не смогли пойти в сады.

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