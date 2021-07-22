Как молиться и о чем просить в день празднования положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля 2021 года
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Как молиться и о чем просить в день празднования положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля 2021 года

4:20:127/22/2021Фото: Православие
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Можно помолиться о своих близких, а также о своей душе, раскаиваясь в грехах. Считается, что если ваша вера крепка, то все ваши молитвы будут услышаны и вы получите то, что вам необходимо.

риза Господня
Прикосновение к святыне исцелило очень многих

Риза была надета на Иисуса Христа в день его распятия. Он нес свой крест на место казни, будучи одетым в хитон, поверх которого она была надета. Это своего рода плащ или накидка. Эти два предмета одежды делили между собой солдаты, которые привели Христа на казнь.

Хитон это нижняя рубаха, которое была надета на Иисусе Христе. Эту рубаху для него соткала сама Богородица. Эта часть одежды не имела швов, она состояла из единого тканого материала, поэтому делить его и разрывать солдаты не решились, иначе вам просто распался бы на нитки. Хитон забрал один из тех солдат, кому он выпал по жребию.

А ежегодно 23 июля православная церковь отмечает праздник Положения честной Ризы Господней, которую не стоит путать с хитоном. Риза была разделена на четыре части солдатами, каждый из которых забрал одну себе.

В Россию одна из частей ризы попала из Грузии, которую некогда завоевал шах Аббас. Обнаружив ризу в одном из храмов, где она хранилась сокрытой в кресте, шах понял что для православных это святая реликвия, а потому отправил её в дар правящему тогда на Руси царю Михаилу, первому из династии Романовых.

После некоторых проверок патриарх Филарет вместе с остальными священнослужителями убедились в истинности происхождения святыни. Проверки проводились так, что ризу накладывали на тяжелобольных людей, вследствие чего они получали исцеления.

Самое первое исцеление от ризы Господней произошло ещё в дни жизни Иисуса Христа, когда одна очень тяжело больная женщина коснулась края его ризы и получила исцеление. Но тогда Иисус сказал ей что исцелила ее не одежда, а её сильная вера в Господа Бога.

Именно поэтому ежегодно 23 июля православным требуется отказаться от всех сомнений в вере в Господа и очистится от грехов при помощи молитвы. В этот день нужно благодарить Господа и просить его укрепить нас в вере. Господь всегда знает в чём человек очень нуждается, а значит дает нам всё то то, что очень нужно нам самим, будь это счастье или болезнь.

Нужно постараться прожить этот день с самыми добрыми мыслями и совершая добрые дела. Можно помолиться о своих близких, а также о своей душе, раскаиваясь в грехах. Считается, что если ваша вера крепка, то все ваши молитвы будут услышаны и вы получите то, что вам необходимо.

Молитва


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молитвапраздникиположение Честной ризы Господа нашего Иисуса Христа
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