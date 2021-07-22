Дети привезли "пробирку с коронавирусом" в лагерь им. О. Кошевого Бердска
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Дети привезли "пробирку с коронавирусом" в лагерь им. О. Кошевого Бердска

12:57:227/22/2021Фото: pixabay
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Юная журналистка устроила переполох в социальных сетях.

Шутка отдыхающих напугала весь город

Два дня назад в аккаунте одной из отдыхающих в детском лагере им. О. Кошевого в Бердске появилась подозрительная публикация. Там было написано, что лагерь под угрозой закрытия, а вожатые, чтобы предотвратить преждевременное окончание смены пошли на крайние меры – привезли в лагерь пробирку с коронавирусом. Все это для того, чтобы учреждение закрыли на карантин. А после автор поста в сториз опубликовала заявление, что все это «задание».

Как сообщают Вести Новосибирск со ссылкой на руководство лагеря, все это просто недоразумение. Как рассказала руководитель второй летней смены Мария Болдырева, накануне в лагере проходило дружинное мероприятие «Факультет журналистики», в рамках которого дети могли почувствовать себя в роли корреспондента. Сделать публикацию действительно было заданием от вожатых. Правда, по словам руководителя смены, темы предлагали самые разные. То, что кто-то из детей решил так пошутить про смертельный вирус – всего лишь неосторожность во время игры или бурная детская фантазия. В администрации лагеря считают подобные «новости» недопустимыми, особенно в период пандемии опасной инфекции, сообщают Вести.

Также, по словам администрации, все противоречивые публикации в соцсетях были удалены, а этот пост в Инстаграм просто не заметили. На данный момент он тоже удален.

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