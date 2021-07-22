Пенсии работающих пенсионеров 2021: Как вырастут с 1 августа в России
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Пенсии работающих пенсионеров 2021: Как вырастут с 1 августа в России

1:45:517/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Существуют условия, при которых могут рассчитывать на ежемесячную прибавку россияне, продолжающие трудиться на пенсии. Какие еще выплаты им положены?

Пенсионеры вынуждены работать, чтобы прокормить семью

С 1 августа 2021 года вырастут пенсии работающих пенсионеров. С этого дня россиянам, продолжающим трудиться после выхода на заслуженный отдых, произведут перерасчет автоматически - в беззаявительном порядке.

Пересчитают страховую часть пенсии по результатам работы за 2020 год. Такое происходит ежегодно. Но есть определенные условия для повышения ежемесячных выплат работающим пенсионерам.

Во-первых, работодатель должен был в прошлом году добросовестно уплачивать взносы в Пенсионный фонд с зарплаты сотрудника-пенсионера. Следовательно, перерасчет пенсии ему сделают согласно той сумме страховых взносов, которые перечислил работодатель.

Во-вторых, если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающим пенсионерам в августе прибавку ждать не стоит, поскольку прошлогодние пенсионные коэффициенты уже учли при выходе на пенсию. Двойной перерасчет не допускается. Повышение пенсии для них возможна только в 2022 году.

Ежегодный перерасчет размера страховой пенсии работающих пенсионеров с учетом уплаченных в ПФР взносов предусмотрен ст. 18 федерального закона «О страховых пенсиях». Значит, пенсионерам, которые работали в 2020 году, в августе 2021 года пенсию увеличат.

Максимальное увеличение страховой пенсии соответствует денежному эквиваленту трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла сейчас составляет 98,8 рубля. Таким образом, пенсия с августа у официально работающих пенсионеров вырастет не более чем на 296 рублей.

Кроме того, работающие на заслуженном отдыхе россияне продолжат получать доплаты, если получают пенсию за работу на Крайнем Севере или на содержание иждивенцев – несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и детей, которые учатся на дневном отделении в возрасте до 23 лет.

Работающие пенсионеры также могут рассчитывать на индексацию заработной платы, если они официально трудоустроены. В обязанность работодателя входит ежегодно индексировать заработки всех сотрудников на уровень инфляции – это примерно 4-5%.

Пенсионеры, продолжающие трудиться, имеют право на дополнительные выплаты от работодателя. Такие, как компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении из-за сокращения штатов.

Перспективы индексации пенсий работающих пенсионеров, как это делается для неработающих, пока только обсуждается. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», индексации работающим людям пенсионного возраста требуют парламентские партии, независимые профсоюзы, другие общественные институты. Но вопрос упирается в деньги. В бюджете должны появиться колоссальные суммы для увеличенных пенсий. Федеральные власти вынуждены устанавливать приоритеты на фоне бюджетных ограничений. В 2020-2021 годах акцент сделан на поддержку семей с детьми.

Одним из аргументов против индексации выплат работающим пенсионерам является то, что часть из них имеют высокие заработки. В частности, речь идет о продолжающих трудиться в сфере искусства, культуры и науки. Впрочем, многие из 7,3 млн россиян, работающих после выхода на пенсию, имею минимальные зарплаты и очень невысокие доходы.

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