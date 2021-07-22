Имена и фамилии спортсменов, которые едут от России на Олимпийские игры 2021 в Токио

Из-за допинговых скандалов сборной России формально на Олимпийских играх в Токио не будет. Спортсмены выступят в нейтральном статусе как представители команды ROC - это английская аббревиатура Олимпийского комитета России. Вместо флага России у нее будет полотно с эмблемой ОКР, а вместо гимна – вступление к первому концерту Чайковского. Жесткие санкции по квотам для россиян были применены в легкой и тяжелой атлетике. Напомним, игры в Токио стартуют с 23 июля 2021 года, а завершатся - 8 августа. Всего в списке - 335 спортсменов.
Как показал опрос, россияне даже не знают, какие спортсмены будут представлять родную страну н международных играх. Публикуем полный список российских спортсменов на токийских играх в 2021 года по категориям.
Бадминтон (4)
Владимир Иванов, 03.07.1987 — чемпион Европы
Сергей Сирант, 12.04.1994
Иван Созонов, 06.07.1989 — чемпион Европы
Евгения Косецкая, 16.12.1994
Баскетбол 3х3 (8)
Александр Зуев, 04.10.1996
Илья Карпенков, 17.02.1997
Кирилл Писклов, 22.09.1996
Станислав Шаров, 29.05.1995
Юлия Козик, 17.02.1997
Анастасия Логунова, 20.07.1990
Ольга Фролкина, 28.07.1997
Мария Черепанова, 28.08.1987
Бокс (11)
Глеб Бакши, 12.11.1995 — чемпион мира
Альберт Батыргазиев, 23.06.1998
Иван Верясов, 10.07.1993
Муслим Гаджимагомедов, 14.01.1997 — чемпион мира
Андрей Замковой, 04.07.1987 — чемпион мира
Габил Мамедов, 19.04.1994
Имам Хатаев, 31.08.1994
Людмила Воронцова, 22.02.1999
Саадат Далгатова, 30.10.1988
Земфира Магомедалиева, 08.02.1988 — чемпион мира
Светлана Солуянова, 21.09.1994
Велоспорт-ВМХ (5)
Евгений Клещенко, 16.01.1992
Ирек Ризаев, 01.10.1997
Наталья Афремова, 14.11.1998
Елизавета Посадских, 10.03.1994
Наталья Суворова, 22.08.1995
Велоспорт-маунтинбайк (2)
Антон Синцов, 03.02.1985
Виктория Кирсанова, 29.10.1998
Велоспорт-трек (7)
Иван Гладышев, 13.08.2001
Денис Дмитриев, 23.03.1986 — призер Олимпиады, чемпион мира
Павел Якушевский, 24.09.1987 — чемпион Европы
Анастасия Войнова, 05.02.1993 — призер Олимпиады, чемпион мира
Мария Новолодская, 28.07.1999
Гульназ Хатунцева, 21.04.1994
Дарья Шмелева, 26.10.1994 — призер Олимпиады, чемпион мира
Велоспорт-шоссе (4)
Александр Власов, 23.04.1996
Ильнур Закарин, 15.09.1989
Павел Сиваков, 11.07.1997
Тамара Дронова, 13.08.1993
Водное поло (12)
Мария Берснева, 17.12.1998
Вероника Вахитова, 13.06.1998
Надежда Глызина, 20.05.1988 — призер Олимпиады
Евгения Головина, 14.07.1999
Евгения Иванова, 26.07.1987 — призер Олимпиады, чемпион Европы
Эльвина Каримова, 25.03.1994 — призер Олимпиады
Анна Карнаух, 31.08.1993 — призер Олимпиады,
Екатерина Прокофьева, 13.03.1991 — призер Олимпиады, чемпион Европы
Алена Сержантова, 06.05.1998
Анастасия Симанович, 23.01.1995 — призер Олимпиады
Евгения Соболева, 26.08.1988 — призер Олимпиады, чемпион Европы
Анна Тимофеева, 18.07.1987 — призер Олимпиады
Волейбол (24)
Денис Богдан, 13.10.1996
Дмитрий Волков, 25.05.1995
Артем Вольвич, 22.01.1990
Валентин Голубев, 03.05.1992
Егор Клюка, 15.06.1995
Игорь Кобзарь, 13.04.1991
Ильяс Куркаев, 18.01.1994
Максим Михайлов, 19.03.1988 — олимпийский чемпион
Павел Панков, 14.08.1995
Ярослав Подлесных, 13.09.1994
Виктор Полетаев, 27.07.1995
Иван Яковлев, 17.04.1995
Ирина Воронкова, 20.10.1995
Наталия Гончарова, 01.06.1989 — чемпион мира
Екатерина Енина, 10.05.1993
Ирина Королева, 04.10.1991
Анна Лазарева, 31.01.1997
Полина Матвеева, 08.08.2002
Дарья Пилипенко, 09.06.1990
Анна Подкопаева, 16.04.1990
Ксения Смирнова, 24.04.1998
Евгения Старцева, 12.02.1989 — чемпион мира
Арина Федоровцева, 19.01.2004
Ирина Фетисова, 07.09.1994
Пляжный волейбол (6)
Вячеслав Красильников, 28.04.1991 — чемпион мира
Олег Стояновский, 26.09.1996 — чемпион мира
Илья Лешуков, 27.12.1995
Константин Семенов, 09.06.1989
Светлана Холомина, 09.11.1997
Надежда Макрогузова, 02.04.1997
Женская борьба (6)
Ханум Велиева, 10.04.1999
Наталья Воробьева, 27.05.1991 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Валерия Коблова, 09.10.1992 — призер Олимпиады, чемпион Европы
Любовь Овчарова, 23.10.1995
Стальвира Оршуш, 22.04.1993
Ольга Хорошавцева, 24.08.1994
Вольная борьба (6)
Сергей Козырев, 18.09.2002
Артур Найфонов, 10.05.1997
Гаджимурад Рашидов, 30.10.1995
Абдулрашид Садулаев, 09.05.1996 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Заурбек Сидаков, 14.03.1996 — чемпион мира
Завур Угуев, 27.03.1995 — чемпион мира
Греко-римская борьба (5)
Муса Евлоев, 31.03.1993 — чемпион мира
Сергей Емелин, 16.06.1995 — чемпион мира
Сергей Семенов, 10.08.1995 — призер Олимпиады, чемпион мира
Артем Сурков, 15.10.1993 — чемпион мира, чемпион Европы
Александр Чехиркин, 13.03.1986 — чемпион мира
Гандбол (14)
Владлена Бобровникова, 24.10.1987 — олимпийский чемпион
Полина Ведехина, 06.01.1994
Анна Вяхирева, 13.03.1995 — олимпийский чемпион
Полина Горшкова, 22.11.1989
Дарья Дмитриева, 09.08.1995 — олимпийский чемпион
Екатерина Ильина, 07.03.1991 — олимпийский чемпион
Виктория Калинина, 08.12.1988 — олимпийский чемпион
Полина Кузнецова, 10.06.1987 — олимпийский чемпион
Ксения Макеева, 19.09.1990 — чемпион мира
Юлия Манагарова, 27.09.1988
Анна Седойкина, 01.08.1984 — олимпийский чемпион, чемпион мира
Анна Сень, 03.12.1990 — олимпийский чемпион
Антонина Скоробогатченко, 14.02.1990
Ольга Фомина, 17.04.1989
Гребля на байдарках и каноэ (15)
Роман Аношкин, 31.08.1987 — призер Олимпиады
Олег Гусев, 24.04.1996
Артем Кузахметов, 19.02.1995 — чемпион мира
Евгений Луканцов, 05.12.1991
Виктор Мелантьев, 02.06.1986 — чемпион мира, чемпион Европы
Александр Сергеев, 27.02.1994
Максим Спесивцев, 08.04.1994
Владислав Чеботарь, 22.02.1997
Ирина Андреева, 26.09.1994
Варвара Баранова, 13.02.1996
Анастасия Долгова, 14.02.2000
Наталья Подольская, 14.10.1993
Олеся Ромасенко, 12.01.1990 — чемпион Европы
Кира Степанова, 12.11.1993
Светлана Черниговская, 14.04.1994
Гребной слалом (2)
Павел Эйгель, 01.03.1990
Алсу Миназова, 04.07.1998
Академическая гребля (14)
Александр Вязовкин, 09.04.1997
Никита Еськин, 22.12.1999
Илья Кондратьев, 27.03.1990
Артем Косов, 04.08.1986
Александр Матвеев, 28.08.2000
Николай Пименов, 31.01.1997
Андрей Потапкин, 12.07.1996
Мария Боталова, 08.10.1990
Екатерина Курочкина, 25.06.1994
Анастасия Лебедева, 20.05.1993
Елена Орябинская, 15.03.1994
Екатерина Питиримова, 05.07.1996
Анна Пракатень, 06.09.1992
Василиса Степанова, 26.01.1993
Дзюдо (13)
Тамерлан Башаев, 22.04.1996
Михаил Игольников, 15.10.1996 — чемпион Европы
Нияз Ильясов, 10.08.1995
Муса Могушков, 06.02.1988
Роберт Мшвидобадзе, 17.08.1989 — чемпион Европы
Алан Хубецов, 29.06.1993
Якуб Шамилов, 25.04.1991
Александра Бабинцева, 04.02.1993
Дарья Давыдова, 21.03.1991
Ирина Долгова, 26.09.1995 — чемпион Европы
Наталья Кузютина, 08.05.1989 — призер Олимпиады, чемпион Европы
Дарья Межецкая, 24.06.1994
Мадина Таймазова, 30.06.1999
Каратэ (1)
Анна Чернышева, 29.09.2001
Конный спорт (5)
Андрей Митин, 05.04.1970
Михаил Настенко, 08.08.1966
Татьяна Костерина, 17.07.1977
Александра Максакова, 25.07.1997
Инесса Меркулова, 09.11.1964
Легкая атлетика (10)
Михаил Акименко, 06.12.1995
Илья Иванюк, 09.03.1993
Василий Мизинов, 29.12.1997
Валерий Пронкин, 15.06.1994
Илья Шкуренев, 11.01.1991 — чемпион Европы
Сергей Шубенков, 04.10.1990 — чемпион мира, чемпион Европы
Дарья Клишина, 15.01.1991 — чемпион Европы
Мария Ласицкене, 14.01.1993 — чемпион мира, чемпион Европы
Анжелика Сидорова, 28.06.1991 — чемпион мира, чемпион Европы
Эльвира Хасанова, 10.01.2000
Настольный теннис (3)
Кирилл Скачков, 06.08.1987
Полина Михайлова, 31.08.1986
Яна Носкова, 02.02.1994
Парусный спорт (6)
Александр Аскеров, 26.07.1995
Денис Грибанов, 03.06.1986
Сергей Комиссаров, 03.12.1987
Павел Созыкин, 25.12.1987
Екатерина Зюзина, 08.12.1996
Анна Хворикова, 30.08.1997
Плавание в открытой воде (2)
Кирилл Абросимов, 22.11.1991 — чемпион Европы
Анастасия Кирпичникова, 24.06.2000
Плавание (35)
Илья Бородин, 14.02.2003
Михаил Вековищев, 05.08.1998
Иван Гирев, 29.06.2000
Владислав Гринев, 21.07.1996 — чемпион Европы
Михаил Довгалюк, 03.06.1995
Илья Дружинин, 23.04.1998
Александр Егоров, 19.08.2001
Андрей Жилкин, 09.03.1995 — чемпион Европы
Климент Колесников, 09.07.2000 — чемпион Европы
Александр Красных, 19.06.1995 — чемпион Европы
Александр Кудашев, 05.12.1995
Мартин Малютин, 05.07.1999
Кирилл Мартынычев, 05.05.2002
Андрей Минаков, 17.03.2002
Владимир Морозов, 16.06.1992 — призер Олимпиады, чемпион Европы
Кирилл Пригода, 29.12.1995
Евгений Рылов, 23.09.1996 — призер Олимпиады, чемпион мира
Максим Ступин, 11.05.2000
Григорий Тарасевич, 01.08.1995
Антон Чупков, 23.12.1997 — призер Олимпиады, чемпион мира
Александр Щеголев, 06.04.2002
Вероника Андрусенко, 20.01.1991
Анастасия Гуженкова, 16.08.1997
Анна Егорова, 31.05.1998
Юлия Ефимова, 03.04.1992 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Мария Каменева, 27.05.1999 — чемпион Европы
Елизавета Клеванович, 22.03.2001
Валерия Саламатина, 19.09.1998
Арина Суркова, 17.07.1998
Мария Темникова, 17.11.1995
Дарья Константиновна Устинова, 29.08.1998 — чемпион Европы
Дарья Сергеевна Устинова, 08.05.1998
Анастасия Фесикова, 08.05.1990 — призер Олимпиады, чемпион мира
Евгения Чикунова, 17.11.2004
Светлана Чимрова, 15.04.1996
Прыжки в воду (7)
Александр Бондарь, 25.10.1993 — чемпион Европы
Евгений Кузнецов, 12.04.1990 — призер Олимпиады, чемпион мира
Виктор Минибаев, 18.07.1991 — чемпион Европы
Никита Шлейхер, 10.06.1998 — чемпион Европы
Анна Конаныхина, 10.09.2004
Мария Полякова, 08.05.1997
Юлия Тимошинина, 23.01.1998 — чемпион Европы
Прыжки на батуте (4)
Дмитрий Ушаков, 15.08.1988 — призер Олимпиады, чемпион мира
Андрей Юдин, 06.06.1996 — чемпион мира
Сусана Кочесок, 25.02.1995
Яна Лебедева, 19.12.2001
Пулевая стрельба (11)
Антон Аристархов, 11.02.1999
Леонид Екимов, 13.09.1987 — чемпион Европы
Сергей Каменский, 07.10.1987 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Владимир Масленников, 17.08.1994 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Вадим Мухаметьянов, 24.02.1995
Артем Черноусов, 10.01.1996
Виталина Бацарашкина, 01.10.1996 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Анастасия Галашина, 03.02.1997
Юлия Зыкова, 25.11.1995
Юлия Каримова, 22.04.1994 — чемпион мира, чемпион Европы
Маргарита Черноусова, 24.03.1996
Регби-7 (12)
Анна Баранчук, 18.12.1993 — чемпион Европы
Яна Данилова, 07.05.1996
Елена Здрокова, 26.12.1996 — чемпион Европы
Марина Кукина, 22.08.1993 — чемпион Европы
Дарья Лушина, 01.11.1996
Дарья Норицина, 20.07.1996 — чемпион Европы
Мария Погребняк, 01.07.1996
Кристина Середина, 24.12.1994 — чемпион Европы
Надежда Созонова, 14.08.1991 — чемпион Европы
Алена Тирон, 08.12.1993 — чемпион Европы
Байзат Хамидова, 31.08.1990 — чемпион Европы
Дарья Шестакова, 06.02.1996 — чемпион Европы
Синхронное плавание (8)
Марина Голядкина, 13.06.1997 — чемпион мира, чемпион Европы
Светлана Колесниченко, 21.09.1993 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Полина Комар, 04.11.1999 — чемпион мира, чемпион Европы
Александра Пацкевич, 04.11.1988 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Светлана Ромашина, 21.09.1989 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Влада Чигирева, 18.12.1994 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Алла Шишкина, 02.08.1989 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Мария Шурочкина, 30.06.1995 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Скалолазание (3)
Андрей Рубцов, 05.08.1988
Юлия Каплина, 11.05.1993
Виктория Мешкова, 20.09.2000
Современное пятиборье (3)
Александр Лифанов, 15.04.1996
Ульяна Баташова, 16.08.1994
Гульназ Губайдуллина, 14.02.1992 — чемпион мира
Спортивная гимнастика (12)
Денис Аблязин, 03.08.1992 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Давид Белявский, 23.02.1992 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Артур Далалоян, 26.04.1996 — чемпион мира, чемпион Европы
Александр Карцев, 31.12.2001
Никита Нагорный, 12.02.1997 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Владислав Поляшов, 04.04.1995
Лилия Ахаимова, 17.03.1997
Елена Герасимова, 21.06.2004
Анастасия Ильянкова, 12.01.2001
Виктория Листунова, 12.05.2005
Ангелина Мельникова, 18.07.2000 — призер Олимпиады, чемпион Европы
Владислава Уразова, 14.08.2004
Стендовая стрельба (6)
Алексей Алипов, 07.08.1975 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Максим Кабацкий, 23.12.1996
Зиля Батыршина, 23.07.1999
Наталья Виноградова, 14.07.1993
Дарья Семьянова, 13.08.2002
Екатерина Субботина, 11.02.1995
Стрельба из лука (4)
Галсан Базаржапов, 01.11.1994
Светлана Гомбоева, 08.06.1998
Елена Осипова, 22.05.1993
Ксения Перова, 08.02.1989 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Теннис (10)
Аслан Карацев, 04.09.1993
Даниил Медведев, 11.02.1996
Андрей Рублев, 20.10.1997
Карен Хачанов, 21.05.1996
Екатерина Александрова, 15.11.1994
Елена Веснина, 01.08.1986 — олимпийский чемпион
Вера Звонарева, 07.09.1984 — призер Олимпиады
Дарья Касаткина, 07.05.1997*
Вероника Кудерметова, 24.04.1997
* Может быть заменена на Светлану Кузнецову.
Триатлон (4)
Дмитрий Полянский, 19.11.1986
Игорь Полянский, 16.01.1990
Анастасия Горбунова, 17.05.1994
Александра Разаренова, 17.07.1990
Тхэквондо (4)
Михаил Артамонов, 20.07.1997 — чемпион Европы
Владислав Ларин, 07.10.1995 — чемпион мира, чемпион Европы
Максим Храмцов, 12.01.1998 — чемпион мира, чемпион Европы
Татьяна Минина, 18.04.1997 — чемпион Европы
Тяжелая атлетика (2)
Тимур Наниев, 20.09.1994
Кристина Соболь, 30.11.1991
Фехтование (18)
Сергей Бида, 13.02.1993 — чемпион Европы
Антон Бородачев, 23.03.2000
Кирилл Бородачев, 23.03.2000
Камиль Ибрагимов, 13.08.1993 — чемпион мира, чемпион Европы
Константин Лоханов, 10.11.1998
Владислав Мыльников, 12.09.2000
Вениамин Решетников, 28.07.1986 — чемпион мира, чемпион Европы
Павел Сухов, 07.05.1988 — чемпион Европы
Сергей Ходос, 14.07.1986 — чемпион Европы
Софья Великая, 08.06.1985 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Инна Дериглазова, 10.03.1990 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Аделина Загидуллина, 13.01.1993 — чемпион мира, чемпион Европы
Виолетта Колобова, 27.07.1991 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Лариса Коробейникова, 26.03.1987 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы
Юлия Личагина, 07.04.1994
Айзанат Муртазаева, 23.09.2001
Ольга Никитина, 26.11.1998 — чемпион мира, чемпион Европы
София Позднякова, 17.06.1997 — чемпион мира, чемпион Европы
Художественная гимнастика (7)
Дина Аверина, 13.08.1998 — чемпион мира, чемпион Европы
Арина Аверина, 13.08.1998 — чемпион мира, чемпион Европы
Анастасия Близнюк, 28.06.1994 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Анастасия Максимова, 27.06.1991 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Анастасия Татарева, 19.07.1997 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы
Алиса Тищенко, 17.02.2004
Ангелина Шкатова, 25.01.2001