Мощная вспышка на Солнце ударит по метеозависимым после 22 июля 2021 года: Топ – 3 совета для облегчения самочувствия
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Мощная вспышка на Солнце ударит по метеозависимым после 22 июля 2021 года: Топ – 3 совета для облегчения самочувствия

5:20:387/22/2021Фото: pxhere
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Не перегружайте себя физическими нагрузками в течение дня, также постарайтесь воздерживаться от конфликтных и стрессовых ситуаций, чтобы ваши нервы были в порядке.

солнце
Вечерами хорошо прогуливаться пешком

Последняя сильная магнитная буря, предсказанная на июль 2021 года, произойдёт 29 числа. Она не будет многодневной и продлится всего сутки, однако сила её ударов будет достигать 4-5 баллов. После недолгого перерыва, который продлится всего 3 дня, в августе начнется довольно неблагоприятный период, потому что на этот месяц спрогнозированы целых шесть неблагоприятных периодов, один из которых будет длительным и очень мощным по силе геомагнитных ударов.

Учитывая, то что метеозависимым предстоит довольно серьезное испытание для самочувствия, рекомендуется уже сегодня начинать предпринимать меры, способные снизить неблагоприятность таких симптомов, как головная боль, повышенное артериальное давление, нарушение сна и бессонница.

Самое главное, к чему следует присмотреться метеозависимым людям, это соблюдение вашего режима дня и медицинских рекомендаций.

Проследите за тем, чтобы в вашей аптечке всегда имелись в наличии те лекарства, которые вам назначил ваш лечащий врач. Не нарушайте схему их приема, а также регулярно следить за уровнем давления и частотой пульса.

Не перегружайте себя физическими нагрузками в течение дня, также постарайтесь воздерживаться от конфликтных и стрессовых ситуаций, чтобы ваши нервы были в порядке. Повышенная эмоциональность значительно повышает уровень стресса, который испытывает человек во время магнитных бурь. Само по себе состояние стресса уже способно вызывать неблагоприятные последствия в виде головной боли и гипертонических кризов. Не усугубляйте своё состояние ненужными стрессами. Сделайте ваше питание более легким для пищеварения, добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов. Откажитесь от кофе и крепкого чая, способных приводить ваши сосуды в тонус.

Вечерние прогулки, которые должны длиться не менее 1 часа, способны помочь вам лучше засыпать и высыпаться, а утренние водные процедуры в виде контрастного душа или обливания прохладной водой помогут вам проснуться быстрее и почувствовать себя бодрым и активным человеком.

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