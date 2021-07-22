Депутат Андрей Альшевских: что он сделал за срок своей службы?

Альшевских Андрей Геннадьевич - депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва, член Комитета ГД по контролю и Регламенту Андрей Альшевских. Родился 14 мая 1972 года в Свердловске. Родители – потомственные железнодорожные работники.
- В июне 1990 года был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска.
- В 2001 году избран в городскую думу. В марте 2004-го, – депутат палаты представителей.
- В 2005 году окончил Академию труда и социальных отношений.
- В марте 2008-го – депутат облдумы. С декабря 2011 года — депутат Законодательного Собрания Свердловской области, председатель мандатной комиссии.
- В сентябре 2016 года избран депутатом ГД РФ от партии «Единая Россия«
Женат, воспитывает сына и дочь.
Заслуги Альшевского за этот периодНа выборах в Государственную думу осенью 2016 года баллотировался в избирательном округе № 168 (часть города Екатеринбурга и часть Свердловской области) в качестве кандидата от партии "Единая Россия" и был избран депутатом нижней палаты парламента. В Государственной думе вошёл в парламентскую фракцию «Единой России» и комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы, с 2016 по 2019 год, выступил соавтором 5 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.
В 2018 году в России для граждан подняли порог возраста для выхода на пенсию. Андрей Геннадьевич является одним из депутатов, проголосовавших за принятие законопроекта.
Является одним из соавторов проекта закона о просветительской деятельности. В ответ на критику закона заявил, что авторы законопроекта не предполагали, что он распространится на блогеров.
Соавтор проекта закона, запрещающего избираться в Государственную думу лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций.