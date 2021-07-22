С яркими вспышками в небе пролетел космический корабль над Горным Алтаем. Смотрите видео
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С яркими вспышками в небе пролетел космический корабль над Горным Алтаем. Смотрите видео

2:34:037/22/2021Фото: скрин с видео
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Местные жители переживают, что ракетное топливо может навредить организму.

Космический корабль стартовал с Байконура

Вчера, над территорией Горного Алтая пролетел космический корабль. Как стало известно, с пусковой установки №39 стартовой площадки №200 космодрома Байконур 21 июля в 21:58 состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». Через несколько минут сотни жителей Горного Алтая наблюдали в небе пролет этот космического корабля и отделение от него отработанной ступени ракеты-носителя. Отметим, что вторая ступень ракеты-носителя отделяется как раз над регионом и падает в определённые безлюдные районы. За десятки лет там скопились уже тонны космического мусора. Из-за этого местные жители переживают, ведь ракетное топливо может нанести вред организму.

Но Роскосмос сообщает, что за годы эксплуатации ракета «Протон-М» прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить ее экологические характеристики.

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