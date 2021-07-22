Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: Что можно и нельзя делать в особый период

Полнолуние, это такая фаза луны, когда луна набирает максимум своей силы и оказывает самое сильное влияние на все процессы, которые происходят с людьми. Кто-то пользуется этим периодом для того, чтобы переменить свою жизнь к лучшему и если провести этот день, соблюдая все рекомендации астрологов, то это получится у любого человека.
В июле 2021 года полнолуние начнется 24 числа, а пик его события наступит в 5:36 по времени Москвы. Принимать полнолуние будет знак Водолея. Энергетически 14-е лунные сутки оцениваются как благоприятный день. Несмотря на то, что все эмоции будут находиться на пике своего развития, знак Водолея будет смягчать неблагоприятные проявления полнолуния.
Очень хорошо под влиянием такого положения ночного светила избавляться от вредных привычек. Для людей, которых к полнолунию ничего не будет тревожить, этот день может стать судьбоносным, поскольку поможет обрести душевную гармонию и раскрыть весь творческий потенциал.
Особое влияние это полнолуние окажет на любовные отношения. Желательно в этот день проводить как можно больше времени вместе тем парам, у которых всё хорошо. Время вместе, приведённое в полнолуние, способно существенно укрепить уже имеющиеся и развивающиеся отношения.
На работе в этот день хорошо завершать все дела, которые были начаты ранее и на которые не хватало сил и времени. Благоприятно наводить порядок в доме, разбираться с документами и решать имеющиеся проблемы.
Стоит ограничить свои физические нагрузки, можно пройти курс оздоровительных процедур, а также посетить косметолога, если есть проблемы с кожей и вы хотите от них избавиться.
Нежелательно сегодня начинать новые крупные дела, инвестировать деньги крупные проекты, заключать финансовые сделки, начинать дальние поездки. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы начать выяснять отношения с вашим близким человеком. Не стоит сегодня идти на риск, а также поступать спонтанно.