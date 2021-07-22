Почему сын убил больную мать, а потом себя: Подробности трагедии в Омске
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Почему сын убил больную мать, а потом себя: Подробности трагедии в Омске

3:17:257/22/2021,София Мальцева
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Погибшему пришлось бросить год назад работу и остаться ухаживать за 83-летней матерью. Как говорят соседи, мужчина справлялся хорошо.

житель Омска убил свою мать-инвалида

Под Омском местный житель убил престарелую мать - инвалида, а затем покончил с собой. В случившихся обстоятельствах сейчас разбирается Следственный комитет.

- В 20:15 поступило сообщение, что в одном из частных домов обнаружены тела 83-летней женщины и ее 51-летнего сына. По факту случившегося в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Таким образом, 18 июля, в одном из частных домов Тевризского района под Омском, были обнаружены тела приятелем погибшего. Местный житель пришел навестить своего друга. После этого омич рассказал следователям, что перед смертью приятель жаловался на мать, которая не встает с постели и страдает психическим расстройством.

Сообщается, что погибшему пришлось бросить год назад работу и остаться ухаживать за 83-летней матерью. Как говорят соседи, мужчина справлялся хорошо. В доме было чисто и убрано, также по хозяйству все сделано. Кроме того, у сына были золотые руки, и он не пил алкоголь.

По предварительной версии, сначала омич убил свою мать, а после покончил с собой. Однако следователи рассматривают и ряд других вариантов случившегося.

Напомним, похожий случай произошел 5 марта в Бердске. Тогда 62-летия бердчанка Ирина отравила своего взрослого сына с ДЦП. По предварительным данным, она заранее договорилась с 39-летним Максимом уйти из жизни вместе. Ирина дала сыну сильнодействующих таблеток. А потом наложила руки на себя. Это произошло в ее день рождения.

Максим скончался, а Ирину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» знакомые семьи, мать страдала онкологическим заболеванием. У нее, предположительно, диагностировали рак головного мозга. Болезнь прогрессирует, и уже пошли метастазы в голове.

Усталостью от жизни объяснила Ирина добровольный уход из жизни вместе с сыном. Предсмертную записку и родных без сознания обнаружил муж: «Саша, прости, мы устали, так будет лучше. Максим был согласен».

Он сразу вызвал скорую помощь, но сыну-инвалиду врачи не смогли помочь — констатировали смерть. Его мать в тяжелом состоянии госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 - убийство. Но допросить Ирину следователи смогут лишь тогда, когда она придет в себя. Впрочем, пока СК официально не комментирует эту трагедию. Но сам факт произошедшего «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили соседи семьи.

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