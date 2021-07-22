5 интересных фактов в День работников торговли России
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5 интересных фактов в День работников торговли России

6:20:007/22/2021Фото: pxhere
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Слово продавец в России появилось лишь в конце девятнадцатого века с появлением первых магазинов. Пока магазинов не было, люди устраивали ярмарки, которые могли длиться от 1 дня и до полутора месяцев.

покупки. девушка, шопинг
Первый торговый центр появился еще в Древнем Риме

Ежегодно, каждую четвертую субботу июля, в России отмечается профессиональный праздник день работников торговли. Поскольку появился он ещё во времена СССР, то отмечается он не только в России, но и в других странах постсоветского пространства.

Ежегодно в этот праздник самых выдающихся сотрудников торговли награждают премиями, грамотами, а также проводятся корпоративы на местах.

Сама по себе торговля зародилась еще во времена племенного строя, в каменном веке. Именно тогда люди начинали менять излишки продуктов на те продукты, которых сами добыть не могли.

Слово продавец в России появилось лишь в конце девятнадцатого века с появлением первых магазинов. Пока магазинов не было, люди устраивали ярмарки, которые могли длиться 1 день и 40 дней.

Интересные факты

Продавцы довольно часто верят в свои приметы, которые выработаны ими за годы работы. Они сами считают, что прибыль в торговле это вещь непостоянная и часто зависит от удачи. Существуют у продавцов и свои приметы. Например считается, что если с самой первой продажей сделать хорошую скидку, то день будет очень активным и выручка окажется больше чем в любой другой день. Некоторые проходились первой полученной купюрой по всему товару - так считалось что очень быстро удастся всё распродать. Прибыль от первой продажи запрещается тратить или кому-то одалживать, пока торговый день не закончится.

В Норвегии довольно часто можно встретить магазины, где продавцов совсем нет. Как правило на их лавках лежат свежие овощи либо фермерские продукты. Покупатель забирает товар, который ему нужен, а деньги кладет просто в коробочку, откуда он может взять при необходимости и сдачу.

В настоящее время появились торговцы мечтой. К ним можно обратиться, озвучить свою мечту, заплатить за её исполнение определённую сумму денег . Остальное за вас сделают торговцы-профессионалы. Цена за исполнение мечты зависит от её масштабов. Пока что такие торговцы существуют только в Чикаго, а их услуги минимум стоят 150000 долларов.

Существуют также и продавцы слез. На Руси они были известны как плакальщики и плакальщицы на похоронах, которые помогали выразить горе об умершем человеке. Самая популярная продавщица слёз сегодня живет в Бразилии. Её обычно нанимают на похороны очень известных людей. Для овладевания такой профессией нужно уметь очень быстро заплакать слезами и уметь быстро успокоиться.

Название блошиный рынок зародилась в Париже. Однажды настало время, когда началась мода мода среди старьевщиков и владельцев антикварных товаров торговать прямо на бульварах в столице Франции. Поскольку они мешали наслаждаться архитектурным обликом города, всех их объединили в одном квартале на севере Парижа. В кучах в старых вещей разводилось очень много блох, из-за чего рынок назвали блошиным. Сегодня это название закрепилось за очень многими барахолками в России и в Европе.

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