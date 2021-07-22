Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ на Украину по событиям 2014 года
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Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ на Украину по событиям 2014 года

3:43:507/22/2021Фото: pixabay
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В ней говорится о событиях, которые последовали после насильственной смены власти.

Жалобу отправила Генпрокуратура

Россия впервые в своей истории подала жалобу в отношении Украины в Европейский суд по правам человека. Она касается событий 2014 года. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

- 20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - говорится в сообщении.
Отметим, что в жалобе говорится о событиях, которые последовали после насильственной смены власти в стране.

- Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Примечательно, что это первая в истории России межгосударственная жалоба. Которую подали в ЕСПЧ.

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