Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ на Украину по событиям 2014 года

Россия впервые в своей истории подала жалобу в отношении Украины в Европейский суд по правам человека. Она касается событий 2014 года. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.
- 20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - говорится в сообщении.
Отметим, что в жалобе говорится о событиях, которые последовали после насильственной смены власти в стране.
- Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины, - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Примечательно, что это первая в истории России межгосударственная жалоба. Которую подали в ЕСПЧ.