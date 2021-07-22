В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Очень много обсуждают жирных. Давайте поговорим о худых. Благо, сейчас пляжный сезон в разгаре, и народу на пляжах кучи - худые, толстые, средненькие. Так вот, в Бердске очень мало девушек, которые занимаются спортом и пп. Обычно, худышки, это те, кто едят все, и не толстеют, так называемые, skinny fat. После 35 у таких дам нехило начинает обвисать кожа, попа, лицо. Мышечная масса никогда не прорабатывалась, и кожа становится рыхлой. Если никогда не сидела на диетах, то начинать, да и заметить, что, что-то не так, очень сложно. Если после, скажем, в 35 поставить рядом в купальнике, такую девушку и рядом с ней слегка полную (до 70 кг, и ростом 165-170), тело второй будет выглядеть более молодым и упругим. А вот в одежде все зависит от параметров фигуры, одной и второй.
Ухаживайте за телом и занимайтесь спортом, девушки, тогда ваша худоба будет притягательной, а не накидывать лет 10 после определенного возраста.