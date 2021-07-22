РПЦ хочет запретить врачам предлагать аборты россиянкам

Патриарх Кирилл по итогам Общецерковного съезда утвердил новый документ. В нем говорится, что в России нужно ввести закон, согласно которому врачи не смогут предлагать своим пациенткам сделать аборт. Кроме того, представители РПЦ предлагают вывести из системы ОМС аборты по собственному желанию. Сначала их следует запретить для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех пациенток.
Помимо этого, участники общецерковного съезда призвали ввести на уровне федерального закона норму об обязательной УЗИ-визуализации и прослушивании сердцебиения плода для желающих прервать беременность.
Отметим, что в минздраве на все доводы Церкви неоднократно говорили, что запрет абортов приведет к высокой младенческой смертности, а также к росту числа криминальных абортов.