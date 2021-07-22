Чудодейственная молитва Коневской иконе Божией Матери: в чем она помогает 23 июля 2021 года?
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Чудодейственная молитва Коневской иконе Божией Матери: в чем она помогает 23 июля 2021 года?

7:20:567/22/2021Фото: Выборгская епархия
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Все чудеса, явленные иконой, конечно же не перечислить, но из последних чудес широко известен случай исцеления, который произошёл уже в 1996 году.

икона
В день празднования проводится праздничная служба

Икона Богородицы Коневская является очень известным и почитаемым образом Богородицы, которому поклоняются не только в России, но и на Афоне и в Финляндии.

Эта икона считается чудотворной, поскольку за долгое время её существования очень многие избавлялись от тяжёлых заболеваний и получали помощь в самых тяжелых жизненных ситуациях.

Все чудеса, явленные иконой, конечно же не перечислить, но из последних чудес широко известен случай исцеления, который произошёл уже в 1996 году.

Тогда перед иконой искренне молился молодой человек, страдающий тяжелым заболеванием глаз. Случилось это в небольшом храме, который построен на Карельском перешейке. Икона, которая хранится там, является мироточивой. После молитвы юноше помазали глаза источаемым миром, после чего его болезнь прошла окончательно.

Также принято молиться перед иконой при душевных заболеваниях, в случаях так называемой одержимости бесами, а также это икона помогает избавляться от тяжёлых пагубных привычек. Она помогает практически всем тем, кто молится у неё искренне и со светлой надеждой в сердце. Молитвы перед этой иконой нужно читать с трепетом и почтением. Можно зажигать свечу или ладан.

Молитва


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