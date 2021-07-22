Строим дом - компании в Бердске

При выборе стройматериала для стен обязательно
учитывайте следующие факторы:
• Цена. Более тяжелые материалы потребуют дополнительных затрат на их транспортировку к месту предполагаемой постройки. Кроме этого, возникнет необходимость в более надежном, а значит, более дорогом фундаменте.
• Отделка. Некоторые современные материалы не требуют сколько-нибудь значительной отделки, стены будут смотреться хорошо сразу после возведения. Другие, например бревна, нуждаются в основательной отделке, как внутри строения, так и снаружи. Необходимо учитывать этот фактор, так как он повлияет на сроки и финансовые затраты.
• Теплоизоляция. Ориентируйтесь на условия климата. В Сибири лучше не экономить на тепле, в противном случае зимние холода обойдутся слишком дорого. Лучше сразу приобретать материалы, которые хорошо сохраняют тепло. Можно дополнительно утеплить дом, если теплоизолирующие свойства материала недостаточны.
• Физические и временные затраты. Гораздо быстрее построить сооружение из материала, который представлен в крупном размере. Например, сооружение из панельных блоков можно возвести значительно быстрее и проще, чем из кирпичей.
учитывайте следующие факторы:
• Цена. Более тяжелые материалы потребуют дополнительных затрат на их транспортировку к месту предполагаемой постройки. Кроме этого, возникнет необходимость в более надежном, а значит, более дорогом фундаменте.
• Отделка. Некоторые современные материалы не требуют сколько-нибудь значительной отделки, стены будут смотреться хорошо сразу после возведения. Другие, например бревна, нуждаются в основательной отделке, как внутри строения, так и снаружи. Необходимо учитывать этот фактор, так как он повлияет на сроки и финансовые затраты.
• Теплоизоляция. Ориентируйтесь на условия климата. В Сибири лучше не экономить на тепле, в противном случае зимние холода обойдутся слишком дорого. Лучше сразу приобретать материалы, которые хорошо сохраняют тепло. Можно дополнительно утеплить дом, если теплоизолирующие свойства материала недостаточны.
• Физические и временные затраты. Гораздо быстрее построить сооружение из материала, который представлен в крупном размере. Например, сооружение из панельных блоков можно возвести значительно быстрее и проще, чем из кирпичей.
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Керамические блоки
В составе материала содержится смесь из глины и опилок, которая обжигается в печи. Материал невероятно прочный, поэтому из него часто сооружают многоэтажные здания. Блоки прочно прилегают друг другу за счет наличия специальных пазов, что создает дополнительную защиту от морозов.
ПЛЮСЫ
+ Быстрый и легкий монтаж
+ Морозостойкий
+ Высокая пожароустойчивость
+ Обладает высокими звукоизоляционными свойствами
+ Долгий срок службы
МИНУСЫ
- Достаточно высокая стоимость
- Материал сложно транспортировать из-за его хрупкости
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Газоблоки
Главное преимущество газоблоков состоит в том, что они превосходно сохраняют тепло. Внутри помещения будет комфортно за счет оптимального температурного режима и влажности. Кроме этого, с газоблоками легко работать: при необходимости материал легко режется с помощью ножовки, а для его кладки нужно совсем небольшое количество раствора или специального клея.
ПЛЮСЫ
+ Высокая скорость кладки
+ Высокая пожароустойчивость
+ Легкость работы с материалом
+ После завершения кладки, стены не нуждаются в дополнительном выравнивании перед отделкой
МИНУСЫ
- Со временем растрескивается
- Требует дополнительной внешней защиты: впитывая влагу, материал теряет теплоизоляционные свойства
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Кирпич
Неизменный лидер в рейтинге строительных материалов для домов. Как правило, кирпич состоит из глины с разнообразными примесями, которые усиливают степень надежности этого материала. При выборе кирпича следует учитывать уровень его прочности, который обозначается буквой «М», а также морозоустойчивость, которая маркируется буквой «F». В условиях Сибири лучше приобретать кирпичи со стойкостью к холодам не менее F25, а для облицовки с маркировкой не менее F50.
ПЛЮСЫ
+ Долгий срок службы
+ Высокая пожароустойчивость
+ Экологичный
+ Не восприимчив к грибку и плесени
МИНУСЫ
- Требует крепкого фундамента, а значит, дополнительных затрат на его возведение
- Чрезвычайно восприимчив к повышенной влажности
- Высокая стоимость
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Дерево
Дерево - это высококачественный материал, который может быть представлен в нескольких видах. Бревна естественной формы не требуют дополнительной обработки, а вот оцилиндрованные нуждаются в защите: в процессе изготовления с них снимают смолу, которая играет роль естественной защиты. Для строительства дома часто приобретают брус: строганый, клееный или пиленый. Наиболее оптимальным вариантом считается клееный - этот материал подразумевает наличие специальных пазов, которые обеспечат наиболее плотное прилегание всех элементов стены друг к другу.
ПЛЮСЫ
+ Экологичность
+ Значительный срок службы
+ Отличная шумоизоляция
+ Благоприятный микроклимат внутри дома
+ Теплоизоляция на достойном уровне
МИНУСЫ
- Высокая стоимость
- Предрасположенность к возгоранию
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Каркасный дом
Если жилище нужно построить в предельно сжатые сроки и за небольшие деньги, каркасный дом - то, что нужно. В основе сооружения каркас из металла или дерева, между балками, стойками и стропилами укладывают утеплитель, который обшивают ДСП.
ПЛЮСЫ
+ Низкая цена
+ Дом можно построить в экстремально короткие сроки
+ Конструкция и материалы позволяют в короткие сроки перепланировать здание
МИНУСЫ
- Стены получаются непрочными
- Невысокий срок службы
- Требуется хорошая вентиляция, так как из-за утеплителя дом не будет «дышать»
Выбираем лучшие материалы для кровли
Металлическая черепица
Отличный вариант для дома, стены которого не подразумевают серьезной нагрузки, например, для деревянного сооружения. Такая кровля обладает высокими эстетическими свойствами и, как правило, располагает широкой цветовой палитрой. Металлическая черепица подойдет для крыш с крутым скатом и обеспечит надежную защиту от воды. Среди других преимуществ следует отметить ее доступную цену, а, кроме этого, монтаж этого материала не составит никакого труда. Покрыть крышу можно будет даже в одиночку. Самый серьезный минус такого материала заключается в его высокой шумности, вы буквально будете слышать каждую каплю дождя.
Металлическая черепица
Отличный вариант для дома, стены которого не подразумевают серьезной нагрузки, например, для деревянного сооружения. Такая кровля обладает высокими эстетическими свойствами и, как правило, располагает широкой цветовой палитрой. Металлическая черепица подойдет для крыш с крутым скатом и обеспечит надежную защиту от воды. Среди других преимуществ следует отметить ее доступную цену, а, кроме этого, монтаж этого материала не составит никакого труда. Покрыть крышу можно будет даже в одиночку. Самый серьезный минус такого материала заключается в его высокой шумности, вы буквально будете слышать каждую каплю дождя.
Ондулин
Второе название ондулина - «еврошифер». Материал состоит из целлюлозы, пропитанной битумом и специальными добавками. Является выгодным вариантом для покрытия крыши дома, бани или гаража. В монтаже материал чрезвычайно прост: его легко обрабатывать и резать, кроме этого, он имеет незначительный вес, что значительно упрощает процесс его транспортировки. В отличие от металлочерепицы и профнастила, ондулин не будет доставлять неудобств из-за постоянного шума. Ондулиновое покрытие прослужит до 35-40 лет, но вот краска выцветет гораздо раньше. Несмотря на наличие очевидных достоинств, материал обладает существенными недостатками. Так, ондулин чрезвычайно горюч: летом, под воздействием солнечных лучей, он значительно размягчается, а кроме этого, подвержен появлению мха, который появляется на затемненных местах крыши.
Второе название ондулина - «еврошифер». Материал состоит из целлюлозы, пропитанной битумом и специальными добавками. Является выгодным вариантом для покрытия крыши дома, бани или гаража. В монтаже материал чрезвычайно прост: его легко обрабатывать и резать, кроме этого, он имеет незначительный вес, что значительно упрощает процесс его транспортировки. В отличие от металлочерепицы и профнастила, ондулин не будет доставлять неудобств из-за постоянного шума. Ондулиновое покрытие прослужит до 35-40 лет, но вот краска выцветет гораздо раньше. Несмотря на наличие очевидных достоинств, материал обладает существенными недостатками. Так, ондулин чрезвычайно горюч: летом, под воздействием солнечных лучей, он значительно размягчается, а кроме этого, подвержен появлению мха, который появляется на затемненных местах крыши.
Профнастил
По своим характеристикам профнастил во многом схож с металлической черепицей, но гораздо дешевле ее. Этот материал подходит для крыш, наклон которых составляет не менее 10 градусов. Профнастил чрезвычайно прост в монтаже, отлично выдерживает серьезные нагрузки. Часто его используют для придомовых построек вроде сарая, туалета или углярки. Сегодня магазины стройматериалов предлагают на выбор разнообразные расцветки профнастила вкупе с доступной ценой, он стремительно набирает популярность. Все больше домовладельцев предпочитают покрывать крыши жилых домов этим материалом. Но, также как и металлочерепица, этот материал достаточно шумный.
По своим характеристикам профнастил во многом схож с металлической черепицей, но гораздо дешевле ее. Этот материал подходит для крыш, наклон которых составляет не менее 10 градусов. Профнастил чрезвычайно прост в монтаже, отлично выдерживает серьезные нагрузки. Часто его используют для придомовых построек вроде сарая, туалета или углярки. Сегодня магазины стройматериалов предлагают на выбор разнообразные расцветки профнастила вкупе с доступной ценой, он стремительно набирает популярность. Все больше домовладельцев предпочитают покрывать крыши жилых домов этим материалом. Но, также как и металлочерепица, этот материал достаточно шумный.
Шифер
Уже не одно поколение домовладельцев всем кровельным материалам предпочитает шифер. Такая благосклонность к этому материалу вполне оправданна: он достаточно прочный, просто ремонтируется, не горит и со временем не подвергается коррозийным процессам. Кроме этого, шиферная крыша не будет нагреваться на солнце, а значит, даже в сильный зной в доме будет комфортная температура. Существуют у шифера и недостатки, которые при грамотном использовании материала не проявят себя. Так, он очень хрупкий, а потому требует бережной транспортировки. Также шифер обладает значительным весом, а значит, этот материал не подойдет для покрытия крыши деревянного дома. Главным минусом этого материала является наличие асбеста в составе. Доказано, что асбест может оказывать негативное воздействие на здоровье человека.
Уже не одно поколение домовладельцев всем кровельным материалам предпочитает шифер. Такая благосклонность к этому материалу вполне оправданна: он достаточно прочный, просто ремонтируется, не горит и со временем не подвергается коррозийным процессам. Кроме этого, шиферная крыша не будет нагреваться на солнце, а значит, даже в сильный зной в доме будет комфортная температура. Существуют у шифера и недостатки, которые при грамотном использовании материала не проявят себя. Так, он очень хрупкий, а потому требует бережной транспортировки. Также шифер обладает значительным весом, а значит, этот материал не подойдет для покрытия крыши деревянного дома. Главным минусом этого материала является наличие асбеста в составе. Доказано, что асбест может оказывать негативное воздействие на здоровье человека.
Гибкая черепица
Материал состоит из стеклохолста, который пропитан битумом и специальными добавками. Гибкая черепица характеризуется высокими эстетическими качествами, есть возможность выбора подходящего цвета. Материал обладает высокими гидроизоляционными свойствами, легок в монтаже, а также чрезвычайно долговечен: кровля из гибкой черепицы прослужит до 70 лет. Кроме этого, гибкая черепица абсолютно бесшумна и со временем не подвергается губительной коррозии. Серьезным недостатком этого материала является неустойчивость к экстремальным температурам, что не является редкостью для Сибирского региона. При палящем солнце такая черепица имеет свойство размягчаться, а при холодах становится слишком хрупкой.
Материал состоит из стеклохолста, который пропитан битумом и специальными добавками. Гибкая черепица характеризуется высокими эстетическими качествами, есть возможность выбора подходящего цвета. Материал обладает высокими гидроизоляционными свойствами, легок в монтаже, а также чрезвычайно долговечен: кровля из гибкой черепицы прослужит до 70 лет. Кроме этого, гибкая черепица абсолютно бесшумна и со временем не подвергается губительной коррозии. Серьезным недостатком этого материала является неустойчивость к экстремальным температурам, что не является редкостью для Сибирского региона. При палящем солнце такая черепица имеет свойство размягчаться, а при холодах становится слишком хрупкой.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com