Еще девять пациентов скончались в Новосибирской области от коронавирус за сутки на 22 июля

Оперативный штаб Новосибирской области про противодействию распространения коронавирусной инфекции обновил данные о зараженных за прошедшие сутки. Так, сегодня, 22 июля, в регионе выявили 195 новых случаев заражения. 137 пациентов за минувшие сутки выздоровели.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 49, 58, 59, 72 и 76 лет и женщины в возрасте 54, 61, 68, и 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 249 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 674 пациента, в том числе 87 детей.
В настоящее время в реанимациях региона находятся 411 человек из них 50 на ИВЛ.
Всего в Новосибирской области сделано 2 083 487 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 972 обращения.