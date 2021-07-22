Еще девять пациентов скончались в Новосибирской области от коронавирус за сутки на 22 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Еще девять пациентов скончались в Новосибирской области от коронавирус за сутки на 22 июля

4:13:077/22/2021Фото: pixabay
0

За последние сутки в регионе выявили 195 новых случаев заражения.

Пациенты с коронавирусом продолжают умирать в НСО
Сюжет: Третья волна коронавируса
Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 22 июля

Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 22 июляКофе и овощи могут защитить от коронавирусаЕщё 364 новости

Оперативный штаб Новосибирской области про противодействию распространения коронавирусной инфекции обновил данные о зараженных за прошедшие сутки. Так, сегодня, 22 июля, в регионе выявили 195 новых случаев заражения. 137 пациентов за минувшие сутки выздоровели.

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 49, 58, 59, 72 и 76 лет и женщины в возрасте 54, 61, 68, и 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 249 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 674 пациента, в том числе 87 детей.

В настоящее время в реанимациях региона находятся 411 человек из них 50 на ИВЛ.

Всего в Новосибирской области сделано 2 083 487 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 972 обращения.

Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Катался бы молча»: слова фигуриста из США врозмутили россиян
«Настоящее средневековье»: Мамедов возмущен Олимпийской деревней
Чем опасно ежедневное употребление энергетика
Для тех, кто любит сало: правда и мифы
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

РПЦ хочет запретить врачам предлагать аборты россиянкам
3:51:17 7/22/2021
РПЦ хочет запретить врачам предлагать аборты россиянкам
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ на Украину по событиям 2014 года
3:43:50 7/22/2021
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ на Украину по событиям 2014 года
Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: Что можно и нельзя делать в особый период
3:20:02 7/22/2021
Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: Что можно и нельзя делать в особый период
Почему сын убил больную мать, а потом себя: Подробности трагедии в Омске
3:17:25 7/22/2021
Почему сын убил больную мать, а потом себя: Подробности трагедии в Омске
Пациентам с онкологией настоятельно рекомендуют привиться от коронавируса
3:10:14 7/22/2021
Пациентам с онкологией настоятельно рекомендуют привиться от коронавируса
В Барнауле женщина выпала из окна 6 этажа "реабилитационной" квартиры и осталась жива
2:50:09 7/22/2021
В Барнауле женщина выпала из окна 6 этажа "реабилитационной" квартиры и осталась жива
БердскБассейны для тихих и спокойных за 20 млн рублей открыл санаторий "Рассвет" в Бердске. Смотрите фото
2:50:06 7/22/2021
Бассейны для тихих и спокойных за 20 млн рублей открыл санаторий "Рассвет" в Бердске. Смотрите фото
С яркими вспышками в небе пролетел космический корабль над Горным Алтаем. Смотрите видео
2:34:03 7/22/2021
С яркими вспышками в небе пролетел космический корабль над Горным Алтаем. Смотрите видео
В Искитиме Газель смяло после удара о бетонный столб. Подробности ЧП на видео
2:15:16 7/22/2021
В Искитиме Газель смяло после удара о бетонный столб. Подробности ЧП на видео
Новосибирский зоопарк и «Мира Парк» создают новые рабочие места и привлекают туристов, рассказал Андрей Травников
2:12:35 7/22/2021
Новосибирский зоопарк и «Мира Парк» создают новые рабочие места и привлекают туристов, рассказал Андрей Травников