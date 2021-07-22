Стоматологии Бердска. Пусть ваша улыбка сияет

Важно!
Посещение стоматолога нужно начинать с 1 года. Регулярные визиты к стоматологу помогут сохранить зубы здоровыми и красивыми на долгие годы.
- Красота зубов напрямую зависит от того, насколько ровный зубной ряд и в каком состоянии находятся десны, - отмечает врач-стоматолог Ольга Дмитриева. - Болезнь всегда лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому регулярные профессиональные чистки зубов необходимо проводить дважды в год всем без исключения. Профессиональная гигиена полости рта - это залог здоровья зубов и десен в будущем.
|
Исправление прикуса
По мнению доктора, причины неправильного прикуса могут быть самые разные. Он может развиться после родовой травмы, при нарушениях обмена веществ. Помните: справиться с этими проблемами проще в молодом возрасте. Поэтому, если у вашего ребенка неправильный прикус, не затягивайте с визитом к врачу.
Питание
Для поддержания зубов в хорошем состоянии, кроме ухода и посещения врача нужно уделить внимание питанию. Свежие жесткие овощи, фрукты тренируют десны и естественным образом очищают поверхность зубов от налета. Углеводистой и сладкой пищей лучше не злоупотреблять.
Для поддержания зубов в хорошем состоянии, кроме ухода и посещения врача нужно уделить внимание питанию. Свежие жесткие овощи, фрукты тренируют десны и естественным образом очищают поверхность зубов от налета. Углеводистой и сладкой пищей лучше не злоупотреблять.
Внимание на щетку
Чтобы ваша улыбка была голливудской, за зубами нужно тщательно ухаживать. И начинать это нужно с раннего возраста. Лучше выбирать щетку из искусственных волокон.
Натуральные чаще делаются из свиной щетины, они могут стать рассадником патогенных бактерий. Мягкие щетки подходят детям и людям с болезненностью и кровоточивостью десен. В любом случае щетку должен посоветовать врач. Щетку с мягкой щетиной лучше менять ежемесячно, а щетка с более жесткой прослужит вам более двух месяцев. Не забывайте о зубной нити, она позволит очистить зубы в труднодоступных местах. И, конечно, 2 раза в год посещайте стоматолога.
Чтобы ваша улыбка была голливудской, за зубами нужно тщательно ухаживать. И начинать это нужно с раннего возраста. Лучше выбирать щетку из искусственных волокон.
Натуральные чаще делаются из свиной щетины, они могут стать рассадником патогенных бактерий. Мягкие щетки подходят детям и людям с болезненностью и кровоточивостью десен. В любом случае щетку должен посоветовать врач. Щетку с мягкой щетиной лучше менять ежемесячно, а щетка с более жесткой прослужит вам более двух месяцев. Не забывайте о зубной нити, она позволит очистить зубы в труднодоступных местах. И, конечно, 2 раза в год посещайте стоматолога.
|
Реставрация и протезирование
В наше время существуют новейшие технологии, которые позволяют восстановить зубной ряд не коронками, а имплантами или протезами. Металлокерамика, зубные протезы не только восстановят зубной ряд, но и вернут вам здоровую улыбку. Одно из самых современных средств восстановления зубного ряда - безметалловая керамика. Этот матери- ал не отличишь от натуральных зубов, он имеет естественный блеск.
При желании вы можете украсить зуб драгоценным камнем или татуировкой.
|
Профессиональная чистка
Зубной камень - главный враг красоты зубов. Опасность в том, что такие отложения могут способствовать развитию кариеса и воспаления десен. Выделяйте время на профессиональную чистку. После нее ваши зубы и десны «скажут» вам спасибо.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com