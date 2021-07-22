796 человек с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки
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796 человек с коронавирусом скончались в России за минувшие сутки

4:42:537/22/2021Фото: pixabay
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Всего в стране выявили 24 471 новых зараженных.

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Оперативный штаб России про противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших за последние сутки. Так, в стране выявили 24 471 случай заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 054 711.

В частности, за сутки было выявлено 1 943 заразившихся в Санкт-Петербурге, 534 - в Нижегородской области, 506 - в Красноярском крае, 495 - в Свердловской области, 460 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 475 753 человека.

Также за минувшие сутки в России скончались 796 человек. Днем ранее эта цифра составляла 783 человека. В частности, за сутки было зарегистрировано 95 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 38 - в Иркутской области, по 27 - в Пермском крае и в Нижегородской области, 26 - в Краснодарском крае.

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