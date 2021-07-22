В России выявили "бразильский" штамм коронавируса "гамма"

Сегодня, 22 июля, стало известно, что в России выявили "Бразильский" штамм COVID-19 "гамма". Отметим, что он также, как и индийский штамм. Является наиболее заразным. Об этом сообщили в научном центре Роспотребнадзора "Вектор".
- На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.
Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.
Штаммы "лямбда" и "эпсилон", "относимые к вариантам, вызывающим интерес", на территории РФ не были выявлены, уточнили в центре.
Примечательно, что индийский штамм становится доминирующим во многих странах.