В России выявили "бразильский" штамм коронавируса "гамма"
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В России выявили "бразильский" штамм коронавируса "гамма"

5:56:287/22/2021Фото: pixabay
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Он также, как и индийским штамм, наиболее заразен.

Бразильский штамм выявлен в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 22 июля, стало известно, что в России выявили "Бразильский" штамм COVID-19 "гамма". Отметим, что он также, как и индийский штамм. Является наиболее заразным. Об этом сообщили в научном центре Роспотребнадзора "Вектор".

- На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.

Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

Штаммы "лямбда" и "эпсилон", "относимые к вариантам, вызывающим интерес", на территории РФ не были выявлены, уточнили в центре.

Примечательно, что индийский штамм становится доминирующим во многих странах.

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