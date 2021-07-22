После глобального порыва на водоводе у ТЦ "Орбита" всем жителям Бердска дали резервную воду
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После глобального порыва на водоводе у ТЦ "Орбита" всем жителям Бердска дали резервную воду

5:09:007/22/2021,Алина БуроваФото: pexels.com
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Как стало известно, повреждена одна труба, а не две. Ремонт и раскопки рабочие будут производить завтра.

У людей вода в достаточном количестве

Подача воды после аварии на водоводе восстановлена во всех домах Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков.

- Все хорошо. Все с водой. Все моются, пьют. Пока вода резервная. По ней сейчас питаем весь город. Завтра грунт от воды освободится. Раскопки будем проводить, чинить трубопровод поврежденный. Вторая труба осталась целой. Повезло,- прокомментировал начальник подразделения инженерной сети.

Напомним, что сегодня, 22 июля у ТЦ "Орбита" затопило улицы Лунную и Космическую. Без воды остались многие горожане, но как выяснилось, к счастью, подачу воды удалось произвести.

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