После глобального порыва на водоводе у ТЦ "Орбита" всем жителям Бердска дали резервную воду

Подача воды после аварии на водоводе восстановлена во всех домах Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков.
- Все хорошо. Все с водой. Все моются, пьют. Пока вода резервная. По ней сейчас питаем весь город. Завтра грунт от воды освободится. Раскопки будем проводить, чинить трубопровод поврежденный. Вторая труба осталась целой. Повезло,- прокомментировал начальник подразделения инженерной сети.
Напомним, что сегодня, 22 июля у ТЦ "Орбита" затопило улицы Лунную и Космическую. Без воды остались многие горожане, но как выяснилось, к счастью, подачу воды удалось произвести.