Как коронавирус влияет на сов и жаворонков, объяснил врач
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Как коронавирус влияет на сов и жаворонков, объяснил врач

5:13:267/22/2021Фото: pixabay
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Некоторым из них приходится пить седативные препараты после болезни.

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Невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга рассказал, что бодрствующие утром и днем люди, которых принято называть "жаворонками", могут внезапно превратиться в "сов", которые бодрствуют вечером и ночью, на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

- Зачастую, после перенесенной коронавирусной инфекции, люди жалуются на энцефалопатию (заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции). В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции – нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть "совы" могут стать "жаворонками" и наоборот, - сказал Шамсиев.

Отметим, что таким пациентам часто назначают седативные и успокоительные препараты, потому как им довольно сложно заснуть.

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