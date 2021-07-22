Как коронавирус влияет на сов и жаворонков, объяснил врач

Невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга рассказал, что бодрствующие утром и днем люди, которых принято называть "жаворонками", могут внезапно превратиться в "сов", которые бодрствуют вечером и ночью, на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
- Зачастую, после перенесенной коронавирусной инфекции, люди жалуются на энцефалопатию (заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции). В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции – нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть "совы" могут стать "жаворонками" и наоборот, - сказал Шамсиев.
Отметим, что таким пациентам часто назначают седативные и успокоительные препараты, потому как им довольно сложно заснуть.