Фигурант по делу начальника ГИБДД по Ставрополью впал в кому

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал на своей странице в Инстаграм о том, что один из фигурантов дела начальника ГИБДД по региону впал в кому. Ему внезапно стало плохо. Его госпитализировали и сейчас он в коме.
- За прошедшие два дня мне много писали по поводу „дела Сафонова“. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме, — написал Владимиров.
Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова задержали 20 июля з взятки в 19 миллионов рублей, на следующий день по решению суда его арестовали.