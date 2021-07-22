Фигурант по делу начальника ГИБДД по Ставрополью впал в кому
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Фигурант по делу начальника ГИБДД по Ставрополью впал в кому

5:00:217/22/2021Фото: pixabay
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Подследственному внезапно стало плохо и он был госпитализирован.

Подследственный находится без сознания

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал на своей странице в Инстаграм о том, что один из фигурантов дела начальника ГИБДД по региону впал в кому. Ему внезапно стало плохо. Его госпитализировали и сейчас он в коме.

- За прошедшие два дня мне много писали по поводу „дела Сафонова“. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме, — написал Владимиров.

Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова задержали 20 июля з взятки в 19 миллионов рублей, на следующий день по решению суда его арестовали.

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