Когда зародился день дачника и как принято его отмечать в России? Почему именно 23 июля

Не многие знают, но ежегодно 23 июля в России принято с недавних пор отмечать День дачника Этот праздник конечно же является неофициальным, но всё больше распространяется среди любителей загородных земельных участков.
Как мы уже сказали - праздник не имеет официального статуса, а идея его появления принадлежит Анастасии - героине романа Владимира Мегре "Звенящие кедры России".
Она обсуждала со своим собеседником дачников и их единение с природой. Это именно она предложила своему собеседнику учредить праздник, посвящённый дачникам. Её собеседник поддержал эту идею и в шутку предложил использовать для этого праздника дату 23 июля, потому что в этот день Анастасия отмечала свой день рождения.
Именно после выхода этого романа те люди, которые прочли его, оценили идею появления праздника День дачника. К тому же это идеальное время, когда любители огородов начинают хвастаться друг перед другом своими первыми достижениями в виде урожаев.
Каких-то определенных традиций празднования, конечно же, пока нет. Но предполагается, что в этот день можно выехать на дачу и устроить себе день отдыха.
В 2021 году день дачника выпадает на пятницу. Конечно же, это рабочий день, но вечером вполне себе можно уехать за город и провести на даче все выходные, полноценно отдохнув и насладившись единением с природой.
Если вы в хороших отношениях с соседями по даче, то можно устроить совместный пикник, пожарить мясо на мангале, а в качестве холодной закуски и для приготовления салатов использовать собственные урожаи.