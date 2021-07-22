Россиянам хотят платить пособие за переезд в другой регион
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Россиянам хотят платить пособие за переезд в другой регион

5:27:117/22/2021Фото: pixabay
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Но только в том случае, если они будут там трудоустраиваться.

Выплаты могут назначить при переезде в другую область

В Министерстве труда предложили начислять россиянам пособие, в случае если они переезжают в другой регион для трудоустройства. Проект федерального закона о внесении изменений в закон РФ «О занятости населения в РФ» опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве считают, что таким образом увеличится число людей, которые будут откликаться на вакансии, которых будет поддерживать государство при переезде и трудоустройстве в другой местности.

- Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности, — объяснили в Минтруде.

Сейчас безработным россиянам при переезде в другую местность оказывают финансовую поддержку. Она включает в себя оплату стоимости проезда и суточные расходы, а также аренду жилья, провоз имущества и выплату единовременного пособия при переселении, размер которого назначают власти регионов.

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