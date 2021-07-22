Жертвой изнасилования на детской площадке чуть не стала пенсионерка

Нападение на 60-летнюю женщину в Москве произошло месяц назад, 23 июня, но о нем стало известно только сейчас. На детской площадке, которая находится на улице Международной, 39-летний злоумышленник схватил пенсионерку за ногу и резко потянул на себя, желая изнасиловать.
Женщина не удержалась, упала и получила закрытый перелом шейки бедренной кости. Это случилось от удара ягодицами и спиной о покрытие, застеленного на площадке.
Женщина добралась до скамейки и села на нее, мужчина опять подошел и потребовал интима, пригрозив снова применить силу. На новые попытки совершить развратные действия пенсионерка дала отпор.
Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера.