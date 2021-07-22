Жертвой изнасилования на детской площадке чуть не стала пенсионерка
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Жертвой изнасилования на детской площадке чуть не стала пенсионерка

5:55:017/22/2021Фото: Пьяный был?
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Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера.

На детской площадке в Москве пенсионерка стала жертвой грубой силы мужчины

Нападение на 60-летнюю женщину в Москве произошло месяц назад, 23 июня, но о нем стало известно только сейчас. На детской площадке, которая находится на улице Международной, 39-летний злоумышленник схватил пенсионерку за ногу и резко потянул на себя, желая изнасиловать.

Женщина не удержалась, упала и получила закрытый перелом шейки бедренной кости. Это случилось от удара ягодицами и спиной о покрытие, застеленного на площадке.

Женщина добралась до скамейки и села на нее, мужчина опять подошел и потребовал интима, пригрозив снова применить силу. На новые попытки совершить  развратные действия пенсионерка дала отпор.

Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера.

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