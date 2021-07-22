В Москве на вписке изнасиловали семиклассницу

В Москве 18 июля произошло серьезное происшествие. Там, на вечеринке изнасиловали 15-летнюю девушку. Как стало известно, она отправилась к подруге с ночевкой. Но позже к девушка присоединились и друзья - 20-летний курьер и его 16-летняя девушка. Они принесли с собой алкоголь и компания распивала спиртное. В какой-то момент девушка курьера уехала, а он остался наедине с подругами.
А потом семиклассница потеряла сознание. Она очнулась около часа ночи в одних трусах, вместе с ней в комнате была подруга и знакомый. Девочка заподозрила, что ее изнасиловали.
В итоге, курьера задержали на следующий день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.