В Москве на вписке изнасиловали семиклассницу
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В Москве на вписке изнасиловали семиклассницу

5:24:487/22/2021Фото: pixabay
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Девушка потеряла сознание после алкоголя, а очнулась в одних трусах.

Над девушкой надругался курьер

В Москве 18 июля произошло серьезное происшествие. Там, на вечеринке изнасиловали 15-летнюю девушку. Как стало известно, она отправилась к подруге с ночевкой. Но позже к девушка присоединились и друзья - 20-летний курьер и его 16-летняя девушка. Они принесли с собой алкоголь и компания распивала спиртное. В какой-то момент девушка курьера уехала, а он остался наедине с подругами.

А потом семиклассница потеряла сознание. Она очнулась около часа ночи в одних трусах, вместе с ней в комнате была подруга и знакомый. Девочка заподозрила, что ее изнасиловали.

В итоге, курьера задержали на следующий день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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