Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю
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Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю

9:20:037/22/2021Фото: pxhere
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Когда луна находится в знаке Водолея можно осуществлять работы с землёй, например рыхлить и окучивать грядки и культуры пропалывать, выкапывать луковицы цветов для хранения.

дача, лейка
Эти дни будут специфичными

Предстоящие выходные для дачников будут весьма интересными.

24 июля 2021 года начнётся 14 лунный день, а значит состоится Полнолуние в знаке зодиака Водолей. Оба этих фактора являются не очень благоприятными для владельцев земельных участков, поскольку в Полнолуние практически не остаётся благоприятных работ на земле, да и сам знак Водолея является совершенно не плодородным.

Посадки посевы и пересадки любых культур в итоге дадут очень слабые растения и ничтожный урожай. Когда луна находится в знаке Водолея можно осуществлять работы с землёй, например рыхлить и окучивать грядки и культуры пропалывать, выкапывать луковицы цветов для хранения.

Можно проводить пасынкование и прищипывание томатов и огурцов. Благоприятно собирать картофель.

25 июля - первый день после Полнолуния. Луна начал убывать, но все еще остается в Водолее. Рекомендации для огородников остаются прежними, но в благоприятные виды работ можно добавить работу с химией. Можно проводить опрыскивание культур с целью борьбы с болезнями и вредителями. Благоприятно стричь газон - он долго не будет отрастать.

Можно заняться в это воскресенье посадкой картофеля на второй урожай, а также посеять скороспелую морковь и редьку для сбора ее осенью и на зимнее хранение.

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