Смертельное ДТП на Президентском мосту: Из-за пьяного водителя КамАЗа умерли 2-летняя девочки и ее отец

На Президентском мосту в Ульяновске в среду, 21 июля, произошло смертельное ДТП. Виновником происшествия стал 39-летний водитель КамАЗа, который нарушил дистанцию, необходимую для безопасного движения и протащил ехавшую сбоку Kia Rio до следующего КамАЗа и наехал на нее.
В автомобиле ехала семья из Тольятти — за рулем сидел 29-летний мужчина, его жена и 2-летняя дочь находились на заднем сиденье. Водитель иномарки погиб на месте, пассажиров доставили в больницу, где позже умерла девочка.
По сообщению из УМВД, водитель КамАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, его отправили в СИЗО.
КамАЗ принадлежит компании «Дорремонтстрой». В мэрии проходит служебная проверка в отношении руководителя фирмы.