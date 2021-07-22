Смертельное ДТП на Президентском мосту: Из-за пьяного водителя КамАЗа умерли 2-летняя девочки и ее отец
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Смертельное ДТП на Президентском мосту: Из-за пьяного водителя КамАЗа умерли 2-летняя девочки и ее отец

6:36:077/22/2021Фото: Трэш Ульяновск
0

Большегруз принадлежит компании «Дорремонтстрой». В мэрии Ульяновска проходит служебная проверка в отношении руководителя фирмы.

В Ульяновске в ДТП погибли мужчина и маленькая девочка

На Президентском мосту в Ульяновске в среду, 21 июля, произошло смертельное ДТП. Виновником происшествия стал 39-летний водитель КамАЗа, который нарушил дистанцию, необходимую для безопасного движения и протащил ехавшую сбоку Kia Rio до следующего КамАЗа и наехал на нее.

В автомобиле ехала семья из Тольятти — за рулем сидел 29-летний мужчина, его жена и 2-летняя дочь находились на заднем сиденье. Водитель иномарки погиб на месте, пассажиров доставили в больницу, где позже умерла девочка.

По сообщению из УМВД, водитель КамАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, его отправили в СИЗО.

КамАЗ принадлежит компании «Дорремонтстрой». В мэрии проходит служебная проверка в отношении руководителя фирмы.

Как по ладоням можно определить высокий уровень сахара
Громкое заявление Ракицкого о сборной России
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Суд арестовал 18-летнюю студентку, сбившую троих детей
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
авария на мостураздавил КамАЗсмерть двух человек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пьяный на работе за рулем - это нормально?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 интересных фактов в День работников торговли России
6:20:00 7/22/2021
5 интересных фактов в День работников торговли России
БердскЗаболеваемость коронавирусом увеличилась вдвое за неделю в Бердске. Поставили прививку всего 14 354 бердчан
6:16:44 7/22/2021
Заболеваемость коронавирусом увеличилась вдвое за неделю в Бердске. Поставили прививку всего 14 354 бердчан
БердскПолиция Бердска придет в гости к Насте Харьковской после шокирующего признания о жизни с тираном
6:09:29 7/22/2021
Полиция Бердска придет в гости к Насте Харьковской после шокирующего признания о жизни с тираном
Кран сбил инженера в гальваническом цехе: Пострадавший попал в больницу Новосибирска
6:01:53 7/22/2021
Кран сбил инженера в гальваническом цехе: Пострадавший попал в больницу Новосибирска
В России выявили "бразильский" штамм коронавируса "гамма"
5:56:28 7/22/2021
В России выявили "бразильский" штамм коронавируса "гамма"
Жертвой изнасилования на детской площадке чуть не стала пенсионерка
5:55:01 7/22/2021
Жертвой изнасилования на детской площадке чуть не стала пенсионерка
Россиянам хотят платить пособие за переезд в другой регион
5:27:11 7/22/2021
Россиянам хотят платить пособие за переезд в другой регион
В Москве на вписке изнасиловали семиклассницу
5:24:48 7/22/2021
В Москве на вписке изнасиловали семиклассницу
Мощная вспышка на Солнце ударит по метеозависимым после 22 июля 2021 года: Топ – 3 совета для облегчения самочувствия
5:20:38 7/22/2021
Мощная вспышка на Солнце ударит по метеозависимым после 22 июля 2021 года: Топ – 3 совета для облегчения самочувствия
Режиссера церемонии открытия летней Олимпиады в Токио-2021 уволили после шутки о холокосте
5:14:26 7/22/2021
Режиссера церемонии открытия летней Олимпиады в Токио-2021 уволили после шутки о холокосте