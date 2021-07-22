Кран сбил инженера в гальваническом цехе: Пострадавший попал в больницу Новосибирска
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Кран сбил инженера в гальваническом цехе: Пострадавший попал в больницу Новосибирска

6:01:537/22/2021Фото: СКР по НСО
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Он стоял на лестнице, потерял равновесие и упал на выступающие металлические поверхности оборудования. Идет проверка по факту нарушения охраны труда.

На месте происшествия

В Новосибирске проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, доследственная проверка проводится по факту получения травм мужчиной при выполнении работ на предприятии, по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Как предполагает следствие, днем 12 июля 53-летний инженер-энергетик, находясь в производственном цеху ООО «Август Ин», расположенном в Кировском районе Новосибирска, прошёл в зону технического оборудования гальванических ванн и в целях осмотра трубы воздуходувки установил там стремянку.

Когда инженер стоял на лестнице, его задел кран-манипулятор производственной линии. Сотрудник потерял равновесие и упал на выступающие металлические поверхности оборудования. После происшествия потерпевший был доставлен в больницу.

Следователями проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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