Когда сажать маргеланскую редьку?
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Когда сажать маргеланскую редьку?

10:20:367/22/2021Фото: Википедия
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В жару этот вид реки никогда не зацветает, а первые заморозки легко переносит.

редька
Эта редька отличается от черной более нежным вкусом

Маргеланскую редьку ещё называют Лобо или Китайская редька. От чёрной она отличается более нежным и мягким вкусом, не обладающим той остротой, которая присуща чёрной редьки. К тому же она более сочная.

Чаще всего это зелёный овощ, мякоть его - прозрачно зелёная. Этот овощ совершенно не капризный, а для того чтобы собрать хороший урожай, нужно просто соблюдать правила посадки и правильно за ней ухаживать.

Есть два мнения насчёт сроков посадки маргеланской редьки. Одни высаживают её весной, примерно в середине апреля. Но если вы не проживаете в южном регионе России, где в апреле уже достаточно тепло, вы рискуете, что ваша культура зацветет из-за низкой температуры воздуха. Если маргеланская редька зацвела, урожай можно не ждать, поскольку её плоды уже в пищу не годятся.

Избежать такой проблемы можно поздним посевом. Идеальное время - это середина июля и до начала августа. В жару этот вид реки никогда не зацветает, а первые заморозки легко переносит. Поэтому считается, что до наступления настоящей холодной осени редька успеет набрать тот вес, которого вы от неё ждете.

Средние сроки созревания этой редьки составляют примерно 2 месяца. Перед посадкой грядку нужно обильно полить а семена закладывать на глубину примерно 2 см. Выдерживать расстояние между культурами нужно в пределах 15 см, расстояние между рядами должно быть не меньше 30 см.

Основные поливы нужно проводить в период созревания редьки. Ей нужно достаточное количество влаги, а учитывая что многие его высаживают только в июле, поливать придется часто и обильно.

Если вы видите на созревающей культуре желтеющие и сломанные листья, их нужно обязательно удалять. Если вы промульчируете грядку, то избавитесь от лишних сорняков, а если будете окучивать редьку, то 100% получите плоды, которые вырастут не потрескавшимися.

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