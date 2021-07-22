Лунный календарь дачника с 23 по 31 июля: Фазы луны и благоприятные виды работ на земле
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Лунный календарь дачника с 23 по 31 июля: Фазы луны и благоприятные виды работ на земле

11:20:237/22/2021Фото: pxhere
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В последней декаде июля 2021 года ожидается полнолуние и 4 очень благоприятных дня на огородных работ.

цветы, лейка, корзинка
На этой неделе случится Полнолуние

23 июля

В этот день пока еще растущая луна находится в знаке Козерога. Сегодня очень благоприятно заниматься посадкой картофеля на второй урожай, можно посеять укроп, посадить многолетний щавель. Если у вас есть хорошая теплая теплица, то можно посеять кольраби и цветную капусту, рассчитывая на поздний урожай глубокой осенью.

В этот день разрешается формировать и прищипывать кусты томатов и плети огурцов. В саду сегодня можно вносить любые удобрения, а также производить посадку молодых розеток клубники.

Цветоводы сегодня могут заняться посадкой и пересадкой многолетних декоративных культур. Из запрещённых работ сегодня только те, при которых можно повредить корни растений.

24 и 25 июля - полнолуние и первые сутки после него в созвездии Водолея- крайне неблагоприятные дни для работы на участке.

26-28 июля

В понедельник, вторник и среду, убывающая луна будет находиться в очень плодородном созвездии Рыб. Сегодня можно высаживать рассаду огурцов и помидоров, посеять цветную капусту на второй урожай.

Если вы проживаете в холодном регионе, то цветную капусту можно посеять в теплицу. Благоприятен день для посадки картофеля на второй урожай. Если вы соберетесь поливать и вносить подкормки, делайте это в умеренных количествах. Сегодня можно садить клубнику и косить газон. Из запрещенных работ сегодня работа имей а также обрезка деревьев.

29 и 30 июля

В четверг и пятницу проводить посадки и посевы любых культур нежелательны. Поскольку луна убывает в неплодородном созвездии Овна, сегодня благоприятными являются только выкапывание и закладка на просушку и хранение лука, чеснока и картофеля.

31 июля 

В субботу стареющая луна переходит в плодородный знак Тельца. Сегодня благоприятный день на любые виды огородных работ, в том числе для посадки и посева любых культур. Из запрещённых работ сегодня только рыхление рядом с корнями растений.

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