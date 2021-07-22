Заболеваемость коронавирусом увеличилась вдвое за неделю в Бердске. Поставили прививку всего 14 354 бердчан
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Заболеваемость коронавирусом увеличилась вдвое за неделю в Бердске. Поставили прививку всего 14 354 бердчан

6:16:447/22/2021
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На данный момент привито 20% взрослого населения, но этого недостаточно для снижения темпов распространения инфекции.

Заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции прошло в Бердске

В администрации Бердска 22 июля прошло заседание штаба по противодействию коронавирусу. О текущей ситуации доложила главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

По ее словам, на сегодняшний день первым компонентом вакцинировались 19 322 бердчанина. Двумя компонентами - 14 354 человека. Средний показатель вакцинации - 471 человек в день. Из них те, кто прививается первым компонентом, - 150 человек. Остальные делают второй компонент вакцины.

-За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась в два раза, - сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области Виктор Матко. - На данный момент привито 20% взрослого населения, но этого недостаточно для снижения темпов распространения инфекции. В основном жители Бердска заражаются в семьях, а переносчиками являются взрослые, а не дети.

По информации пресс-центра мэрии, ежедневно полицейские, а также представители транспортного и промышленного отделов горадминистрации проверяют общественный транспорт и предприятия. За неделю было составлено 11 административных протоколов в связи с нарушением антиковидных ограничений. .

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