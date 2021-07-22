Спектакль с Бузовой о Сталине отменил МХАТ накануне выборов в Госдуму

Заместитель худрука МХАТа имени Горького Захар (Евгений) Прилепин рассказал, что постановка спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой пока не предстанет на суд зрителей.
Худрук театра Эдуард Бояков ранее сообщал, что благодаря участию непрофессиональной актрисы в постановке спектакля об Иосифе Сталине МХАТ «хайпанул».
Контракт на участие Ольги в показах 17 и 18 сентября был заключен — следует из сайта госзакупок. Гонорар за исполнение роли певицы Беллы Шанталь — 234 тысячи рублей.
- Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести, - сказал Прилепин.
Также известно, что в спектакле присутствует некоторое ироническое отношение к Ленину и Крупской, которые, видимо, будут доработаны.
- Сейчас театр становится местом проверки тех или иных политических решений или тенденций. Мощнейший общественный контроль за всем, - добавил Прилепин.