На ремонт сгнившей трубы у ТЦ "Орбита" даст Бердску после ЧП 110 млн рублей правительство Новосибирской области
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На ремонт сгнившей трубы у ТЦ "Орбита" даст Бердску после ЧП 110 млн рублей правительство Новосибирской области

7:30:007/22/2021
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По словам вице-мэра Владимира Захаров, начинать отопительный сезон с таким состоянием трубопровода очень рискованно - без воды котельная "Новая" может быть остановлена.

Правительство ускорит строительство нового водовода на улице Космической Бердска

Порыв трубы в районе улицы Космической произошел утром 22 июля, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Из-за аварии часть Бердска осталась без воды. На место ЧП выезжали мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, сообщили в пресс-центре горадминистрации.

Захаров заявил, что магистральный водовод находится в крайне неудовлетворительном состоянии - близкой к аварийной. Комбинат бытовых услуг оперативно переключил водоснабжение на резервную ветку, организовали подвоз воды жителям города. После того, как грунт подсохнет, КБУ приступит к восстановлению аварийного участка водовода.

Бердские власти немедленно оповестили о ЧП вице-губернатора Сергея Семку и министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.

По словам Владимира Захаров, начинать отопительный сезон с таким состоянием трубопровода очень рискованно - без воды котельная "Новая" может быть остановлена.

Сейчас по договоренности с региональными властями мэрия Бердска ведет подготовку необходимых документов для определения финансовой помощи на завершение строительства альтернативного водовода, который строится на ул. Космической. На данном участке уже проложено 2 нитки по 700 метров водовода.

-По последним подсчетам, для завершения работ необходимо порядка 110 млн рублей. Устные гарантии о выделении средств от правительства Новосибирской области уже получены, – констатировал Захаров.

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