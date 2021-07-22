"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям

В Свердловском районе Красноярска в филиале детского центра "Вундер" во время занятий танцами воспитательница сняла видео, на котором очень грубо общается с детьми. Запись была по ошибке отправлен в родительский чат, но тут же удалена. Одна из мам успела сохранить и разослала видео родителям группы.
События разворачивались 21 июля, видимо, во время подготовки детей к празднику. В центре круга стоит девочка с шариками, дети вокруг нее водят хоровод. Не все воспитанники выполняют команды, на что педагог срывается и называет малышей «идиотами» и грозится пнуть. По истечении 48 секунд видео девушка хватает двух мальчиков и кричит, размахивая руками в сторону детей:
- Разверни свою голову тупорылую! Надоели мне!
В группе все дети получили порцию обзывательств и оскорблений.
В соцсетях родителям обещают проводить в данном учреждении адаптацию детей без слез при помощи «квалифицированных» специалистов.
На «ТВК Красноярск» обратился один из родителей, который рассказал о случившемся и поделился что ранее не было проблем с желанием детей ходить в данное учреждение.
- Сегодня утром в садике было собрание, но воспитатель не пришла. Заведующая садика извинилась перед родителями. Женщину уволили.
Данная воспитательница пришла работать в учреждение около полутора месяцев назад, другие родители не стали разглашать информацию об инциденте.