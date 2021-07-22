"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям
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"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям

8:20:497/22/2021Фото: Pxfuel
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Мама одного из воспитанников детского центра «Вундер» сохранила видео. Педагога уволили, заведующая принесла извинения.

В детском учреждении поработала воспитатель с агрессивным настроем к воспитанникам

В Свердловском районе Красноярска в филиале детского центра "Вундер" во время занятий танцами воспитательница сняла видео, на котором очень грубо общается с детьми. Запись была по ошибке отправлен в родительский чат, но тут же удалена. Одна из мам успела сохранить и разослала видео родителям группы.

События разворачивались 21 июля, видимо, во время подготовки детей к празднику. В центре круга стоит девочка с шариками, дети вокруг нее водят хоровод. Не все воспитанники выполняют команды, на что педагог срывается и называет малышей «идиотами» и грозится пнуть. По истечении 48 секунд видео девушка хватает двух мальчиков и кричит, размахивая руками в сторону детей:

- Разверни свою голову тупорылую! Надоели мне!

В группе все дети получили порцию обзывательств и оскорблений.

В соцсетях родителям обещают проводить в данном учреждении адаптацию детей без слез при помощи «квалифицированных» специалистов.

На «ТВК Красноярск» обратился один из родителей, который рассказал о случившемся и поделился что ранее не было проблем с желанием детей ходить в данное учреждение.

- Сегодня утром в садике было собрание, но воспитатель не пришла. Заведующая садика извинилась перед родителями. Женщину уволили.

Данная воспитательница пришла работать в учреждение около полутора месяцев назад, другие родители не стали разглашать информацию об инциденте.

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