Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен
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Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен

9:09:177/22/2021Фото: Flickr
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В страну для исследований уже привезены образцы новых мутаций вируса, которые были обнаружены в Австралии, Таиланде и Италии, рассказали в новосибирском центре "Вектор".

В России зафиксировано несколько случаев заражения бразильским штаммом коронавируса

В России стало известно о единичных случаях заражения бразильским штаммом коронавируса под названием «гамма». Как и индийская мутация, данная разновидность вируса более заразная, чем их уханьский предшественник, об этом рассказали в новосибирском научном центре «Вектор», который относится к Роспотребнадзору.

- На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.

Как пояснили в «Векторе», появление мутаций «гамма» и «дельта» на территории РФ, вызывают беспокойство из-за их большей заразности и агрессивности. Также они снижают эффективность антител.

- В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2, - пояснили в "Векторе".

Других мутаций на территории страны пока не выявлено. О силе индийского штамма заявили в научном центре — во всем мире он стал доминировать среди случаев заражения.

- Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев, - сказали в "Векторе".

Как рассказали специалисты из центра в страну для исследований уже привезены образцы новых мутаций вируса, которые были обнаружены в Австралии, Таиланде и Италии, пишет "Интерфакс".

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