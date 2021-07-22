Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен

В России стало известно о единичных случаях заражения бразильским штаммом коронавируса под названием «гамма». Как и индийская мутация, данная разновидность вируса более заразная, чем их уханьский предшественник, об этом рассказали в новосибирском научном центре «Вектор», который относится к Роспотребнадзору.
- На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.
Как пояснили в «Векторе», появление мутаций «гамма» и «дельта» на территории РФ, вызывают беспокойство из-за их большей заразности и агрессивности. Также они снижают эффективность антител.
- В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2, - пояснили в "Векторе".
Других мутаций на территории страны пока не выявлено. О силе индийского штамма заявили в научном центре — во всем мире он стал доминировать среди случаев заражения.
- Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев, - сказали в "Векторе".
Как рассказали специалисты из центра в страну для исследований уже привезены образцы новых мутаций вируса, которые были обнаружены в Австралии, Таиланде и Италии, пишет "Интерфакс".