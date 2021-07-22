Ревакцинация от коронавируса началась в Москве: Сначала привьют повторно постояльцев домов престарелых

Во всех прививочных центрах Москвы можно сделать повторную прививку от коронавируса. О возможности ревакцинироваться в столице рассказала Анастасия Ракова - заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
- Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах, - рассказала Ракова.
На данный момент медики дают рекомендацию для повторной вакцинации через 6 месяцев после первого курса прививок. Дополнительная защита нужна гражданам для того, чтобы противостоять новым мутациям коронавируса, которые ведут себя более агрессивно. Известно, что в России уже появился бразильский штамм.
После того, как эпидобстановка в стране улучшится, ревакцинацию можно будет проводить раз в год. Для тех, кто в первый раз вакцинировался в пунктах здравоохранения столицы, требуется только паспорт и ОМС, если же в первый раз вакцинация была в других регионах или в частных организациях, потребуется сертификат о прививке.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жители Бердска, прошедшие вакцинацию в начале 2021 года уже хотят поставить вторую прививку. Но Бердская ЦГБ пока не получала никаких рекомендаций на сей счет.