Ревакцинация от коронавируса началась в Москве: Сначала привьют повторно постояльцев домов престарелых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ревакцинация от коронавируса началась в Москве: Сначала привьют повторно постояльцев домов престарелых

9:22:117/22/2021Фото: Pixabay
0

Дополнительная защита нужна гражданам для того, чтобы противостоять новым мутациям коронавируса.

В Москве жители идут на вакцинацию во второй раз
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Пациентам с онкологией настоятельно рекомендуют привиться от коронавируса

Пациентам с онкологией настоятельно рекомендуют привиться от коронавирусаРевакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах МосквыЕщё 345 новости

Во всех прививочных центрах Москвы можно сделать повторную прививку от коронавируса. О возможности ревакцинироваться в столице рассказала Анастасия Ракова - заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

- Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах, - рассказала Ракова.

На данный момент медики дают рекомендацию для повторной вакцинации через 6 месяцев после первого курса прививок. Дополнительная защита нужна гражданам для того, чтобы противостоять новым мутациям коронавируса, которые ведут себя более агрессивно. Известно, что в России уже появился бразильский штамм.

После того, как эпидобстановка в стране улучшится, ревакцинацию можно будет проводить раз в год. Для тех, кто в первый раз вакцинировался в пунктах здравоохранения столицы, требуется только паспорт и ОМС, если же в первый раз вакцинация была в других регионах или в частных организациях, потребуется сертификат о прививке.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жители Бердска, прошедшие вакцинацию в начале 2021 года уже хотят поставить вторую прививку. Но Бердская ЦГБ пока не получала никаких рекомендаций на сей счет.

Чем опасно ежедневное употребление энергетика
На авансцену Евросоюза вышел новый лидер
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Суд арестовал 18-летнюю студентку, сбившую троих детей
Контрактники беспощадно до смерти забили россиянина
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
сертификатревакцинацияповторная прививка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы давно привились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю
9:20:03 7/22/2021
Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю
Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен
9:09:17 7/22/2021
Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен
БердскГлобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021
8:52:37 7/22/2021
Глобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021
"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям
8:20:49 7/22/2021
"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям
Когда зародился день дачника и как принято его отмечать в России? Почему именно 23 июля
8:20:04 7/22/2021
Когда зародился день дачника и как принято его отмечать в России? Почему именно 23 июля
Как хоронят погибших от коронавируса: Прощания не будет
7:52:32 7/22/2021
Как хоронят погибших от коронавируса: Прощания не будет
БердскНа ремонт сгнившей трубы у ТЦ "Орбита" даст Бердску после ЧП 110 млн рублей правительство Новосибирской области
7:30:00 7/22/2021
На ремонт сгнившей трубы у ТЦ "Орбита" даст Бердску после ЧП 110 млн рублей правительство Новосибирской области
Чудодейственная молитва Коневской иконе Божией Матери: в чем она помогает 23 июля 2021 года?
7:20:56 7/22/2021
Чудодейственная молитва Коневской иконе Божией Матери: в чем она помогает 23 июля 2021 года?
Имущество семьи экс-сенатора Арашукова на 1,3 млрд рублей изъяли по решению суда
7:05:20 7/22/2021
Имущество семьи экс-сенатора Арашукова на 1,3 млрд рублей изъяли по решению суда
Теплые слова и открытка с днем самой великолепной бабушки 23 июля 2021 года
7:01:43 7/22/2021
Теплые слова и открытка с днем самой великолепной бабушки 23 июля 2021 года