Смердящую и горящую мусорную свалку хотят законсервировать в левобережье Новосибирска

22 июля во время пресс-конференции с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что мусорный полигон «Левобережный» может быть законсервирован.
На данном объекте постоянно происходят возгорания - последний крупный пожар начался 15 июля и продолжался несколько дней, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Проживающие на улице Малыгина граждане постоянно жалуются на дым и затрудненное дыхание из-за постоянных возгораний.
Губернатор Андрей Травников призвал решить данную проблему и провести внутреннее расследование. Анатолий Локоть признался, что полигон заполнен, а перспективы его развития уже нет.
- Наверное, надо говорить о консервации и переносе полигона в другое место. Но это не за один год будет решаться. Дано поручение профильному департаменту выработать предложения. Но эксплуатировать полигон сейчас нужно, около половины отходов принимает этот полигон. МУП "Спецавтохозяйство" приобретет новую технику, тяжелые бульдозеры, которых не было, ранее их заимствовали у частной организации. Еще ряд решений технологических предпримем, - сказал Анатолий Локоть.
Для того, чтобы осуществить консервацию, будут закуплены машины на средства САХ. Полигон работает с 1995 года, туда свозят мусор с предприятий Кировского и Ленинского районов и их жителей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердский мусорный полигон не горит уже более трех лет после того, как новый специалист добился грамотной утилизации отходов, а новый директор навел порядок.