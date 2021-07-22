Отчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал

9:35:557/22/2021Фото: СКР
0

С информацией о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в полицию сообщила директор социального центра, куда поместили девочку по просьбе ее матери.

человек
Следователи возбудили уголовное дело

В Бердске отчим надругался над своей падчерицей. Преступление произошло несколько дней назад, но известно об этом стало только сейчас. Потерпевшей девочке 13 лет.

С информацией о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в полицию сообщила директор социального центра, куда поместили девочку по просьбе ее матери.

— Школьницу в центр отправила мать. Известно, что мужчина не работает и ранее судим не был, — сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отчиму после насилия над девочкой удалось сбежать. Сейчас его разыскивает полиция.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", полиция задержала педофила, который в одном из бердских магазинов трогал маленькую девочку.

Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
Для тех, кто любит сало: правда и мифы
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Путин внес в ГД законопроект относительно маршалов и генералов
педофилнадругалсяразыскивает полиция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут и посадят надолго?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал
9:35:55 7/22/2021
Отчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал
Ревакцинация от коронавируса началась в Москве: Сначала привьют повторно постояльцев домов престарелых
9:22:11 7/22/2021
Ревакцинация от коронавируса началась в Москве: Сначала привьют повторно постояльцев домов престарелых
Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю
9:20:03 7/22/2021
Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю
Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен
9:09:17 7/22/2021
Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен
БердскГлобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021
8:52:37 7/22/2021
Глобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021
"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям
8:20:49 7/22/2021
"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям
Когда зародился день дачника и как принято его отмечать в России? Почему именно 23 июля
8:20:04 7/22/2021
Когда зародился день дачника и как принято его отмечать в России? Почему именно 23 июля
Как хоронят погибших от коронавируса: Прощания не будет
7:52:32 7/22/2021
Как хоронят погибших от коронавируса: Прощания не будет
БердскНа ремонт сгнившей трубы у ТЦ "Орбита" даст Бердску после ЧП 110 млн рублей правительство Новосибирской области
7:30:00 7/22/2021
На ремонт сгнившей трубы у ТЦ "Орбита" даст Бердску после ЧП 110 млн рублей правительство Новосибирской области
Чудодейственная молитва Коневской иконе Божией Матери: в чем она помогает 23 июля 2021 года?
7:20:56 7/22/2021
Чудодейственная молитва Коневской иконе Божией Матери: в чем она помогает 23 июля 2021 года?