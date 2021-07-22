Отчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал

В Бердске отчим надругался над своей падчерицей. Преступление произошло несколько дней назад, но известно об этом стало только сейчас. Потерпевшей девочке 13 лет.
С информацией о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в полицию сообщила директор социального центра, куда поместили девочку по просьбе ее матери.
— Школьницу в центр отправила мать. Известно, что мужчина не работает и ранее судим не был, — сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Отчиму после насилия над девочкой удалось сбежать. Сейчас его разыскивает полиция.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", полиция задержала педофила, который в одном из бердских магазинов трогал маленькую девочку.