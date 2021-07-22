Сбившая на Mazda троих детей Валерия Башкирова обжаловала арест в СИЗО
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сбившая на Mazda троих детей Валерия Башкирова обжаловала арест в СИЗО

10:56:177/22/2021
0

18-летняя студентка подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября.

Девушка, сбившая на машине трех детей в Москве, обжаловала свой арест

18-летняя студентка Валерия Башкирова, которую обвиняют в ДТП на западе Москвы с участием трех детей, двое из которых умерли в больнице, подала жалобу на свой арест и содержание в СИЗО.

"Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября", - сообщили ТАСС в суде.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в понедельник по просьбе прокуратуры суд ужесточил Башкировой меру пресечения - с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок ареста - до 16 сентября.

Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети попали в больницу. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний - вечером 17 июля. У девятимесячной девочки сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Ее уже выписали.

Известно, что водитель была трезвой. Но, по одной из версий, "сидела в телефоне".

Суд арестовал 18-летнюю студентку, сбившую троих детей
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему запрещено ставить прививку от коронавируса переболевшим, разъяснил вирусолог РАН
10:29:13 7/22/2021
Почему запрещено ставить прививку от коронавируса переболевшим, разъяснил вирусолог РАН
Когда сажать маргеланскую редьку?
10:20:36 7/22/2021
Когда сажать маргеланскую редьку?
С Днем дачника - авторские открытки и добрые стихи
10:15:24 7/22/2021
С Днем дачника - авторские открытки и добрые стихи
Смердящую и горящую мусорную свалку хотят законсервировать в левобережье Новосибирска
9:58:26 7/22/2021
Смердящую и горящую мусорную свалку хотят законсервировать в левобережье Новосибирска
БердскОтчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал
9:35:55 7/22/2021
Отчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал
Ревакцинация от коронавируса началась в Москве: Сначала привьют повторно постояльцев домов престарелых
9:22:11 7/22/2021
Ревакцинация от коронавируса началась в Москве: Сначала привьют повторно постояльцев домов престарелых
Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю
9:20:03 7/22/2021
Благоприятные виды дачных работ на выходные 24 и 25 июля по лунному календарю
Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен
9:09:17 7/22/2021
Бразильский штамм коронавируса «гамма» появился в России: Он более опасен и агрессивен
БердскГлобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021
8:52:37 7/22/2021
Глобальную реконструкцию ул. Черемушной в Бердске за 150 млн рублей начнут 24 июля 2021
"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям
8:20:49 7/22/2021
"Разверни голову тупорылую!": Видео с издевательствами над детьми воспитательница по ошибке отправила родителям