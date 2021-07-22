Сбившая на Mazda троих детей Валерия Башкирова обжаловала арест в СИЗО

18-летняя студентка Валерия Башкирова, которую обвиняют в ДТП на западе Москвы с участием трех детей, двое из которых умерли в больнице, подала жалобу на свой арест и содержание в СИЗО.
"Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября", - сообщили ТАСС в суде.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в понедельник по просьбе прокуратуры суд ужесточил Башкировой меру пресечения - с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок ареста - до 16 сентября.
Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети попали в больницу. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний - вечером 17 июля. У девятимесячной девочки сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Ее уже выписали.
Известно, что водитель была трезвой. Но, по одной из версий, "сидела в телефоне".