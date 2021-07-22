Дети замуровали свою 70-летнюю мать в квартире ради «защиты от коронавируса». Смотрите видео
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Дети замуровали свою 70-летнюю мать в квартире ради «защиты от коронавируса». Смотрите видео

11:11:327/22/2021
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После того, как эту историю предали огласке, бабушку спешно освободили. По словам дочери, ее мать стала заложницей обстоятельств.

Сейчас бабушка лежит в больнице

70-летнюю женщину заперли в квартире ее дети так, что у нее не было никакой возможности выйти. Окна заколотили досками, а на двери повесили амбарный замок. В маленьком городке в Приморье быстро все стало известно. Люди возмутились.

По словам соседей, пенсионерка Светлана Палкина каждый день выглядывала на улицу и просила помощи. Люди подкармливали пленницу кто чем мог.

«Она уже полтора месяца здесь, и уже голова не ладна, а кто ее кормит? Никто. Они приходят, один раз принесут супчик. Я вот вчера варила, ей через окошко передала», - рассказал соседка.

После того, как эту историю предали огласке, бабушку спешно освободили. По словам дочери, ее мать стала заложницей обстоятельств. Дочь заболела коронавирусом, ее госпитализировали с 50% поражения легких, супруг был на самоизоляции. Еду бабушке якобы приносил внук. И в заточении она находилась, по словам дочери, не полтора месяца, а три недели.

«Получилось так, что мы ее защитили от коронавируса. Человек-то старый! Есть, конечно, моя вина в том, что я ее закрыла, я не отрицаю. Но дело в том, что она была защищена от этого… от коронавируса», - высказалась Евгения Бердников, дочь пенсионерки.

О том, что такая изоляция могла закончиться для пожилой женщины трагедией, родственники, кажется, не задумывались. Впрочем, в этих взаимоотношениях давно нет места теплым чувствам.

И причины эти якобы кроются в поведении самой Светланы Палкиной. Дескать, она злоупотребляет спиртным. В квартире, где жила, устраивает пьяные посиделки. До последнего времени ее собутыльником был сын, но сейчас тот отбывает срок в колонии. Он же срезал и продал из квартиры все батареи, пропил все ценные вещи.

«Мы продукты покупаем ей и на квартиру, чтобы она там кушала, еду готовим и все. Но открыть дверь — там начинается шалман», - пояснил зять Палкиной.

Окна якобы заколотили, чтобы в квартиру не могли проникнуть посторонние. Теперь в этих сложных семейных отношениях будут разбираться полицейские и сотрудники органов соцзащиты. Они уже определили Светлану Палкину в больницу, где ее должны подлечить.

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