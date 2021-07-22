От дизайна особняка с золотым унитазом открестился арестованный глава ГИБДД Ставрополья Сафонов
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От дизайна особняка с золотым унитазом открестился арестованный глава ГИБДД Ставрополья Сафонов

11:34:397/22/2021Фото: СКР
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По словам полковника, это дом его гражданской жены. И когда он туда заехал, интерьеры уже блистали золотом.

Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка

Начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова 22 июля суд арестовал на два месяца. Его подозревают во взятках с водителей за проезд по региональным дорогам, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Сафонов в суде подтвердил, что жил в особняке, кадры которого удивили многих. Видео из дворца ставропольского полковника накануне опубликовал СК.

По словам Сафонова, это дом его гражданской жены.

"Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал", — сказал полицейский в суде по избранию меры пресечения.

Между тем, соседи рассказывают, что дом сожители строили вместе. И называют Сафонова и его жену хорошими людьми.

Как считает следствие, начальник ставропольского главка ГИБДД возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали перевозчикам зерна пропуска для передвижения по дорогам региона. Это позволило возить грузы с нарушением законодательства.

Общая сумма полученных средств составила почти 20 млн рублей. Поэтому преступление квалифицировали как получение взятки в особо крупном размере. По информации СК, группировка состояла более чем из 30 человек.  Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

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От редакции

Зачем человеку золотой унитаз?

Аноним, 22 июля 2021 11:38:39
Ну всё, доказано: он тут не при чём. Расходимся!
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