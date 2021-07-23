Поздравления в День работника спецучета уголовно-исполнительной системы РФ

Чтоб на своей работе вы не зачерствели,
Вас сегодня с праздником поздравить мы хотели,
Отложите в сторону срочные дела,
Выпить по рюмашке всем вам уже пора!
На работе каждый день у вас стресс,
Хоть к голове клади компресс,
Этот стресс нужно снимать,
Вот мы к вам и пришли! Вас поздравлять!
***
С Днем работника уголовно-исполнительной системы!
На службе не пугают вас проблемы,
Привыкли их решать одним щелчком,
И главное, дело решать не кулаком!
А словом закона, тихим, но важным,
С праздником вас поздравляем работников отважных,
И желаем карьерного роста, наград,
И чтоб заслугами вашими начальник был рад!
***
Стены тюрьмы, мрачно у вас,
Но сделанная вами работа – высший класс,
К вам не подкопаешься, строгость и порядок,
Все под линеечку, как рядочки у грядок!
Мы вам желаем больше улыбаться,
Чтоб на старости лет хмурым не оставаться,
С праздником, работники уголовно-исполнительной системы!
А то с улыбкой у вас есть проблемы!
***
Работники УИС! Что вам сегодня пожелать?
Преступников всех в тюрьму пересажать,
И чтоб порядок был на службе,
А вне работы – желаем любви, дружбы!
Чтоб зло вас обходило стороной,
Чтоб с улыбкой возвращались вы домой,
Чтоб работа вас не тяготила,
И чтоб удача вас на службе находила!
***
Дорогие работники уголовно-исполнительной системы,
Если у вас с настроением проблемы,
Мы к вам придем его поднять,
Ваш праздник сегодня будем отмечать!
Поможем забыть будни трудовые,
Рюмашка, огурчик, душевная беседа,
И пусть вас дома встречают родные,
И от усталости не останется и следа!
Источник: pozdravik.ru