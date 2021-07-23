Душевные картинки и поздравления на День работников торговли России

Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! Здоровья вам и смелых, новых идей, их реализации, успеха, желаю стать настоящим асом в сфере торговли!
Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё получается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!
Всех работников торговли поздравляем с их профессиональным праздником! Желаем огромных выручек, благодарных покупателей, высоких доходов. Будьте всегда здоровы, красивы, успешны и счастливы!
Поздравляем всех работников торговли! Желаем всегда быть во всеоружии и встречать многочисленных покупателей обезоруживающей улыбкой. Пускай в книге «отзывов и предложений» будут только добрые слова. А стабильная выручка и постоянные клиенты будут доказательством вашего успеха. Пускай ваши доходы всегда перевешивают чашу весов доходов ваших конкурентов. Отличной торговли и жизненного благополучия.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru