Как ваш пот может заряжать смартфон пока вы спите: уникальная разработка ученых США

Разработчики утверждают, что новое носимое устройство, которое оборачивается вокруг вашего пальца, как пластырь, может собирать пот, пока вы спите, и использовать его для выработки электроэнергии, пишет dailymail.co.uk.
На данный момент прототип устройства накапливает лишь небольшую часть энергии, и для работы смартфона потребуется около трех недель постоянного износа, но разработчики из Калифорнийского университета в Сан-Диего надеются увеличить емкость в будущем.
Они обнаружили, что если носить его в течение десяти часов, будет достаточно энергии, чтобы часы продолжали работать в течение 24 часов, или около 400 миллиджоулей.
И это всего лишь одним пальцем. По словам исследователей, привязка устройств к остальным кончикам пальцев будет генерировать в 10 раз больше энергии.
Большинство носимых устройств, производящих энергию, требуют от пользователей выполнения интенсивных упражнений или зависят от внешних источников, таких как солнечный свет или большие перепады температуры.
Но новая полоса использует пассивную систему для выработки электричества из влаги на кончиках ваших пальцев, даже если вы спите или сидите совершенно неподвижно, пояснили специалисты.
Это связано с тем, что кончики пальцев являются самой потной частью тела, поэтому, благодаря продуманному губчатому материалу, проводники могут собирать и обрабатывать их.
Сборщик энергии вырабатывает небольшое количество электричества, когда владелец надавливает или начинает потеть, или от легкого постукивания пальцами.
Он делает это путем преобразования таких действий, как набор текста, текстовые сообщения, игра на пианино или ввод кода Морзе, в дополнительную плату - так что отправка твита может привести в действие ваш телефон.
Соавтор, докторант Лу Инь (Lu Yin) сказал: «В отличие от других носимых устройств, работающих от пота, для того, чтобы быть полезным, не требуется никаких упражнений или физических усилий со стороны владельца.
«Эта работа - шаг вперед к тому, чтобы сделать носимые устройства более практичными, удобными и доступными для обычного человека».
По словам исследователей, на кончиках пальцев находится одна из самых высоких концентраций потовых желез в организме: каждый палец вызывает от 100 до 1000 раз больше потоотделения, чем большинство других областей.
Г-н Инь сказал: «Причина, по которой мы чувствуем потливость других частей тела, заключается в том, что эти места плохо вентилируются. Напротив, кончики пальцев всегда подвергаются воздействию воздуха, поэтому пот испаряется, когда выходит наружу.
«Поэтому вместо того, чтобы дать ему испариться, мы используем наше устройство для сбора этого пота, и оно может генерировать значительное количество энергии».
Но собрать пот с такой маленькой площади и преобразовать его в электричество было непросто, и для этого потребовались специальные материалы и инженерные решения.
Устройство оснащено электрическими проводниками или электродами из угольной пены, которая поглощает пот пальцев.
Затем ферменты на электродах запускают химическую реакцию между молекулами пота - лактатом и кислородом, чтобы произвести электричество.
Небольшая микросхема под электродами, сделанная из «пьезоэлектрического материала», также генерирует энергию при нажатии, при этом энергия накапливается в небольшом конденсаторе и при необходимости разряжается на другие устройства.
Г-н Инь сказал: «Размер устройства составляет около одного квадратного сантиметра. Его материал также гибкий, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он будет слишком жестким или странным ».
«Вы можете с комфортом носить его в течение длительного периода времени».
Чтобы протестировать свое устройство, добровольца попросили выполнять различные задачи, нося его на пальце, включая набор текста, постукивание и даже сон.
За 10 часов сна устройство собрало почти 400 миллиджоулей энергии, достаточной для питания электронных наручных часов в течение 24 часов.
За час случайного набора текста и щелчка мышью устройство собрало почти 30 миллиджоулей без каких-либо усилий, кроме нормальной активности.
Старший автор профессор Джозеф Ван сказал: «Используя пот на кончике пальца, который вытекает естественным образом независимо от того, где вы находитесь и что делаете, эта технология обеспечивает чистый прирост энергии без каких-либо усилий со стороны пользователя.
«Это то, что мы называем максимальной окупаемостью энергии».
Большинство устройств, которые превращают пот в энергию, требуют от пользователя выполнения интенсивных упражнений, таких как бег или езда на велосипеде, но не это.
Г-н Инь добавил: «Сравните это с устройством, которое собирает энергию во время тренировки.
«Когда вы бежите, вы тратите сотни джоулей энергии только на то, чтобы устройство генерировало миллиджоули энергии.
«В этом случае ваша окупаемость энергии очень низкая, но с этим устройством ваша отдача очень высока», - добавил он.
«Когда вы спите, вы не работаете. Даже одним нажатием пальца вы вкладываете всего лишь полмиллиджоуля ».
В одном эксперименте зарядное устройство для пальца было подключено к химическому датчику и небольшому экрану с низким энергопотреблением.
Нажатие на него 10 раз каждые 10 секунд или ношение в течение двух минут было достаточно для питания сенсора и экрана.
В другом эксперименте доброволец проглотил таблетку витамина С, и это устройство использовалось для питания датчика, который исследователи разработали для определения уровня витамина С.
Другой датчик, предназначенный для измерения уровня ионов натрия в соленой воде, также успешно работал от устройства.
Г-н Инь сказал: «Наша цель - сделать это практичным устройством», добавив, что они хотели показать, что это не просто еще одна крутая штука, способная генерировать небольшое количество энергии.
«Мы действительно можем использовать энергию для питания полезной электроники, такой как датчики и дисплеи», - добавили они, работая над тем, чтобы сделать ее более эффективной и долговечной.
Он также комбинируется с другими типами комбайнов для сбора энергии для создания нового поколения носимых систем с автономным питанием.
Результаты были опубликованы в журнале Joule.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: НОСИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК, СОБИРАЮЩИЙ ПОТ, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ЕГО В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Устройство представляет собой тонкую гибкую полоску, которую можно наматывать на кончик пальца, как пластырь. Прокладка электродов из угольной пены поглощает пот и преобразует его в электрическую энергию.
Электроды оснащены ферментами, которые запускают химические реакции между молекулами лактата и кислорода в поте для выработки электричества.
Под электродами находится чип, сделанный из так называемого пьезоэлектрического материала, который генерирует дополнительную электрическую энергию при нажатии.
Когда пользователь потеет или нажимает на полоску, электрическая энергия накапливается в небольшом конденсаторе и при необходимости разряжается на другие устройства.
Его разработчики попросили одного из испытуемых носить устройство на одном пальце во время сидячей деятельности.
За 10 часов сна устройство собрало почти 400 миллиджоулей энергии - этого достаточно для питания электронных наручных часов в течение 24 часов.
За час случайного набора текста и щелчка мышью устройство собрало почти 30 миллиджоулей. И это всего лишь одним пальцем.
В других экспериментах исследователи подключили свой комбайн для сбора энергии к электронной системе, состоящей из химического датчика, подключенного к небольшому дисплею с низким энергопотреблением, который показывает числовые показания данных датчика.
Чтобы запитать датчик и дисплей, достаточно было нажимать на накопитель энергии 10 раз каждые 10 секунд или просто носить его на кончике пальца в течение двух минут. В одном эксперименте исследователи подключили свое устройство к датчику витамина С, который они разработали в лаборатории.
Они попросили испытуемого принять таблетку витамина С, а затем использовать систему с питанием от пальца, чтобы определить свой уровень витамина С.
В другом эксперименте исследователи показали, что их систему также можно использовать с лабораторным датчиком натрия для считывания уровня ионов натрия в растворе соленой воды.